Nyárra meglesz az uniós Covid-igazolvány

Magyarország egyedüli tagállamként nem kér abból a hatalmas mennyiségű Pfizer szállítmányból, amelyről csütörtökön írt alá szerződést az Európai Bizottság a gyógyszeripari vállalatokkal. A megállapodás értelmében 2021 vége és 2023 között az mRNS technológián alapuló oltóanyagból 1,8 milliárd dózis érkezik az EU országaiba. Ez elegendő az immunitást meghosszabbító, a korábbi dózisok hatását felerősítő adagokhoz, a fiatalok beoltásához, új vírusvariánsok elleni védekezéshez és a közösségen kívüli országoknak nyújtandó támogatáshoz. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárcavezetők brüsszeli tanácskozása után közölte: Magyarország azért nem rendelt a friss szállítmányból, mert keleti és nyugati forrásból elég – több mint 10 millió adag – oltóanyag áll a rendelkezésére a jövő év végéig. Ebből akár a harmadik oltást is be lehet adni, ha a tudomány majd szükségesnek ítéli. Azután pedig megkezdi a működését a nemzeti oltóanyaggyár, amely akár saját fejlesztés, akár nemzetközi licenc alapján készen fog állni a gyártásra. “Ezért most teljesen felesleges plusz mennyiséget vásárolnunk”, közölte. Sztella Kiriakidesz, az Európai Bizottság egészségügyért felelős tagja újságírói kérdésre nem kívánta kommentálni a budapesti döntést. Csak annyit jegyzett meg, hogy Magyarország az oltóanyag-stratégiáról közösen döntő irányító bizottság ülésén jelentette be, hogy nem kíván részt venni a következő közös vakcinabeszerzésben. A brüsszeli bizottság által megrendelt friss szállítmány nemcsak a jelenleg ismert és használt oltóanyagból fog állni, hanem az ezután megjelenő variánsokhoz igazított szerekből is. A szerződés kiköti, hogy a gyártónak a jövő év kezdetétől garantálnia kell az EU-ba történő szállítást. Előírja továbbá, hogy az oltóanyag-előállítás bázisának az unió területén kell lennie, és onnan kell beszerezni az alapvető összetevőit is.