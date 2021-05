Két köbméternyi ásványolajat öntött a bajai csatornába egy férfi

A 25 éves férfi jó kapcsolatot alakított ki két nevelttel, ezért hozott nekik "jutalomból" drogot.

Vádat emeltek egy gyermekfelügyelőként foglalkoztatott férfi ellen, aki kábítószert csempészett be a nagykanizsai javítóintézetben elhelyezett fiataloknak - tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.

A közlemény szerint a 25 éves vádlott tavaly májustól dolgozott az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) Nagykanizsai Javítóintézetében gyermekfelügyelőként. Nem volt pedagógiai végzettsége, ám mivel életkorban közel áll a javítóintézetben elhelyezett fiatalokhoz, "tévesen értelmezett empátia alakult ki" benne, amivel a felügyelete alá tartozó neveltek bizalmába kívánt férkőzni. Ez sikerült is neki. Egy 18 és 19 éves fiúval baráti viszonyba került, akik többször is segítettek neki a munka során, ezért úgy döntött, hogy "megjutalmazza" őket. Tavaly nyáron éjszakai műszakba ment dolgozni, amikor egy cigisdobozban speedet csempészett be. Ugyanakkor nem számolt azzal, hogy a kamerák felveszik azt, ahogy a takarodó után találkozik a fiatalokkal. Ezt rögtön kiszúrta a rendészeti vezető, aki az intézményvezetővel együtt ment be a szobájukba. Azt átvizsgálták, amely során megtalálták az elfogyasztott amfetamintartalmú por nyomait és maradványait, illetve egy - a neveltek számára nem engedélyezett - mobiltelefont is találtak, amelyet szintén a gyerekfelügyelő adott a fiúknak. A Nagykanizsai Járási Ügyészség gyermekvédelmi intézményben közfeladatot ellátó személyként, csekély mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt emelt vádat a gyermekfelügyelő ellen - áll a vádhatóság tájékoztatójában.