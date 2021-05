Operatív törzs: Már péntektől részlegesen feloldják a kórházi látogatási tilalmat

A Mi Hazánk alelnöke szerint baráti kapcsolat alapján jelennek meg az oldalon a párt anyagai.

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke február végén résztulajdonosként felbukkant egy cégben, amely a rasszista, antiszemita, a hatóságok által is üldözött Kuruc.info hirdetési felületeit értékesíti – számolt be róla a Blikk . A korábban jobbikos, jelenleg mi hazánkos politikus kötődése a portálhoz eddig is nyílt titok volt, de a politikus eddig nem ismerte el, hogy bárhogyan is kapcsolódna hozzá. A Hunimod Kft.-ről nem sok információ lelhető fel, de korábbi nevén, Unified Quality Kft.-ként elég hírhedt volt: 2013-ban ők fizették a Kuruc.info óriásplakátját, ami Budapest egyik frekventált helyén bukkant fel. Akkor Deutsch Tamás fideszes képviselő 72 órás ultimátumot adott az ügyészségnek, hogy felszámolja a „tőről metszett náci szenny(hon)lap”-ot. Az Átlátszó pedig 2015-ben írta meg, hogy a cég értékesíti a portál hirdetési felületeit. A magyar hatóságok azonban azóta sem tudtak érdemben mit kezdeni az amerikai szervereken működő portállal, mivel a domén tulajdonosa egy, az Egyesült Államokban élő magyar férfi. Az ottani hatóságok pedig nem voltak hajlandóak lefoglalni a Kuruc.info szervereit. A Blikk érdeklődésére a jelenleg önkormányzati képviselő Novák Előd elismerte: