Müller Cecília: hétfőtől vége a kórházi látogatási tilalomnak

A kabinet szerdán döntött, hogy augusztus végéig változatlanul fennmarad a hitelmoratórium, és arról, hogy hazánk nem kíván többet részt venni a brüsszeli vakcinabeszerzésben.

„Sikerült legyőzni a koronavírus harmadik hullámát, és a pünkösdi hétvégén Magyarország eléri az ötmillió beoltottat, ezért a kormány úgy döntött, hogy jövő keddtől megszűnik az ingyenes parkolás, a közterületi autós várakozásért ismételten fizetni kell majd” – jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

Elmondta, hogy a hitelmoratóriummal kapcsolatos vitában a kabinet a bankokkal szemben határozott:



„augusztus 31-ig a jelenlegi szabályok szerint hosszabbítják meg a hiteltörlesztési moratóriumot, és a további időszakra vonatkozó hosszabbítási lehetőségekről is tárgyalnak még a bankokkal, a jegybankkal”.

Gulyás Gergely közölte: az is eldőlt, hogy Magyarország a továbbiakban nem kíván részt venni a brüsszeli vakcinabeszerzésben. Ezt részben azzal indokolta, hogy hazánknak 2022 végéig több mint tízmillió nyugati vakcina áll rendelkezésére rendelés formájában vagy raktárban. Másrészt úgy számoltak, talán 5,5-6 millió oltásig juthatunk el, és ha ősszel szükség lesz harmadik adag vakcina beadására, az újraoltásra, elegendő oltóanyag lesz arra is. A miniszter szerint jelenleg kevesebben foglalnak időpontot, mint amennyi vakcina rendelkezésre áll. Továbbá már azok is beoltathatják magukat, akik három hónapon belül megfertőződtek a koronavírussal. Bár a rendkívüli jogrend, a járvány miatti veszélyhelyzet az Országgyűlés döntése alapján a parlament őszi ülésének megkezdését követő 15 napig fennmarad, Gulyás Gergely szerint a szándékuk az, hogy mielőbb megszűnjön. Ennek érdekében a parlament úgynevezett kivezető törvényt fog elfogadni, egyebek mellett a hitelmoratórium, illetve az okmányok érvényességének 3-6 hónapos meghosszabbítása érdekében. A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos további döntésekről az operatív törzs pénteki ülése után Orbán Viktor miniszterelnök ad majd tájékoztatást.



Gulyás Gergely a Kormányinfón a Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő által felolvasott újságírói kérdésekre is válaszolt. Ezek között szerepelt az, hogy bár Gy. Németh Erzsébet DK-s főpolgármester-helyettes szerdán arról tartott sajtótájékoztatót, hogy a kormány által korábban tervezett dél-budai szuperkórház nem épül meg, mert „eltűnt” az uniós források közül, a kormány szerint mégis lesz. A miniszter azt mondta, jelenleg a tervek előkészítése zajlik, és abban bíznak, hogy az év végén már be is tudják mutatni majd azokat. A kínai Fudan Egyetemmel kapcsolatban a tárcavezető szerint felesleges aggódnia a főpolgármesternek és a ferencvárosi polgármesternek, mert állítása szerint a Diákváros épületei is megépülnek majd, ugyanakkor úgy emlékezett, hogy Gyurcsány Ferenc is tárgyalt még kormányfőként az egyetem idehozataláról – A minimálbért emelni kell, nem adómentességéről beszélni – fogalmazott Gulyás Gergely egy korábbi ellenzéki javaslattal kapcsolatban. Szerinte, aki adómentességről beszél, az nem akarja, hogy a jövőben emelkedjen a minimálbér, ahogyan szerinte a Gyurcsány-kormány időszakában volt. A napokban nagy port felvert Dunaújvárost érintő iparűzésiadó-elvonásról, az iváncsai különleges gazdasági övezet kialakításáról a kormánytag azt állította: az állam nem von el semmilyen pénzt, csak nem egy település kapja majd meg, hanem több. Ráadásul szerinte a kormányt egy, a parlament által elfogadott ellenzéki módosító javaslat hatalmazta fel, hogy az ugyancsak botrányos gödihez hasonló övezeteket alakítsanak ki.