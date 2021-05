Szlovéniában tovább enyhítenek a korlátozásokon

Újraindulhat a konferenciaipar, és nem szabják meg az összejöveteleken részt vevők létszámának felső határát - közölte a helyi sajtó pénteken.

A ljubljanai kormány csütörtök esti ülésén hozott döntése alapján szombattól megszűnnek a létszámkorlátozások a rendezvényeken és nyilvános összejöveteleken. Feltétel azonban, hogy zárt és nyitott térben egyaránt tíz négyzetméteren egy fő tartózkodhat. Ülőhelyes beltéri eseményeken, színházban, moziban és sportrendezvényeken minden néző mellett egy helyet szabadon kell hagyni, és kötelező a maszk viselése. A kültéri rendezvényeken tartani kell a legalább egyméteres távolságot. Hétfőtől engedélyezik a szakkiállításokat és konferenciákat, de tíz négyzetméterenként itt is csak egy ember tartózkodhat. A rendezvényeket, kulturális intézményeket és vendéglátóhelyeket továbbra is csak védettségi igazolással lehet látogatni, azaz bizonyítvánnyal kell rendelkezni arról, hogy az illetőt beoltották, vagy átesett a fertőzésen, illetve negatív teszteredménye van. Szlovéniában péntekre 331 új fertőzöttet regisztráltak, s ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 250 ezret. Az elmúlt napon három beteg hunyt el, így a járvány halálos áldozatainak száma 4348-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 348-an vannak kórházban, 111-en közülük intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmilliós országban védőoltást eddig 608 097-en kaptak, közülük 313 602-en már a második adagon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult népesség 35,2, illetve 18,2 százaléka. A szomszédos Horvátországban az elmúlt napon 525 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta számuk elérte a 353 217-et. Az elmúlt 24 órában a Covid-19-betegség szövődményeinek következtében 28-an haltak meg, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 7856-ra emelkedett. Kórházban 1331 beteget ápolnak, közülük 131-en vannak lélegeztetőgépen. A valamivel több mint négymilliós országban az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltóanyagokat használják. Eddig 1 149 941-en - a felnőtt lakosság 34,2 százaléka - kaptak védőoltást, közülük 357 412-nek már a második adag vakcinát is beadták. Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője a testület pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: nem találtak fertőzöttet azok között, akik egy héttel korábban részt vettek azon a tesztfogadáson és próbaesküvőn, amelyek sikerességéhez kötötték az újabb nyitást. Ezért - mint mondta - várhatóan június elsejétől engedélyezhetik azoknak a szolgáltatásoknak az újraindulását, amelyek most még nem működhetnek.