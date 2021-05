Magyarország átvette az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának elnökségét

Azzal az indokkal teszi, hogy csalt a választáson - közölte pénteken a Twitteren egy mianmari hírportál a választási testület elnökére hivatkozva.

A választási bizottság olyan pártokkal lefolytatott egyeztetésen döntött a Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) párt feloszlatásáról, amelyekkel az együttműködést bojkottálja a többi párt között az NLD is. A Mianmar Now idézte Thein Soe-t, a választási bizottság elnökét, aki szerint az NLD által elkövetett választási csalás törvénybe ütközött. "Ezért meg kell majd szüntetnünk a párt regisztrációját" - mondta Thein Soe, aki szerint a választási csalás elkövetőit árulóként fogják kezelni, és intézkedni fognak ellenük. A bejelentésről ugyancsak hírt adó Reuters hírügynökség megkeresésére egyelőre nem reagált a katonai rezsim szóvivője, illetve az ellenzék által alakított nemzeti egységkormány sem, amelynek tagja az NLD is. Mianmarban a hadsereg február elsején, a parlament megalakulása előtt pár órával vette át a hatalmat, őrizetbe véve a kormányzó NLD számos politikusát. A hadsereg azzal indokolta a puccsot, hogy a kormány nem vette figyelembe a novemberi választással kapcsolatos panaszaikat. A választást toronymagasan az NLD nyerte. A hadsereget több mint öt évtizedre hatalomra juttató 1962-es puccs után elkövetett újabb katonai államcsíny óta rendszeresek a tömegmegmozdulások, amelyek ellen a hadsereg egyre keményebben lép fel. A Politikai Foglyokat Támogató Egyesület (AAPP) nevű mianmari jogvédő szervezet szerint a puccs óta a biztonsági erők legalább nyolcszáz embert öltek meg, és csaknem ötezer embert vettek önkényesen őrizetbe, köztük a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kjí államtanácsost, az ország akkori de facto vezetőjét. A 75 éves Szú Kjí február elseje óta van őrizetben, és számos dologgal vádolják egyszerre két bíróságon, ügyvédjeivel pedig csak videókapcsolattal érintkezhet a biztonsági szolgálat illetékeseinek jelenlétében. A junta ellenlábasai választott politikusokból és puccsellenes aktivistákból álló nemzeti egységkormányt alakítottak, amely titokban tevékenykedik az országban, vagy pedig a külföldön tartózkodó tagjain keresztül fejti ki tevékenységét. A testület bejelentette, hogy népi védelmi erőt hoz létre, amely szembeszáll a katonai rezsimmel.