Egy nap alatt 820 ezerrel nőtt a világszerte regisztrált új fertőzöttek száma

Egyelőre nem tudni, veszélyesebb-e a többinél.

- írja a The Independent cikke alapján a hvg.hu. A háromszorosan mutálódott variáns a szigetország Yorkshire and the Humber nevű régiójában tűnt fel. Erről a változatról egyelőre nem tudni, fertőzőbb-e, mint a többi, ismert mutáns. Egy biztosnak tűnik, hogy a tavaly megjelent brit verziótól több jelentős tulajdonságában is eltér. A Brit Közegészségügyi Hivatal (PHE) pénteken azt közölte, figyelemmel kísérik a yorkshire-i mutáns terjedését. A hivatalos neve egyébként VUI-21MAY-01, vagy AV.1, és első alkalommal áprilisban mutatták ki. A mutáció eredete nem tisztázott, a BBC szerint Görögországban és Csádban is találkoztak már vele.