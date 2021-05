Legalább 16 ember meghalt egy kínai terepfutóversenyen

A párt-hívek közül is sokan aggódnak és eltávolodnak Orbántól.

Die Presse Az újságnak adott nyilatkozatban Karácsony Gergely ismét szóvá tette, hogy az EU a kormányon keresztül folyósítja a támogatásokat, márpedig ily módon a jelenlegi hibridrendszert finanszírozza. Tehát ahol a homlokzat demokratikus ugyan, de már eltűnt az alkotmányosság szelleme. A lap úgy mutatja be a polgármestert, mint aki meg akarja ismételni az önkormányzati választások sikerét és így Orbán Viktornak van miért aggódnia. A politikus mindjárt a legelején tisztázta, hogy magára nézve is kötelezőnek tartja az ellenzéki megállapodást, azaz akárki nyeri az előválasztást, ő beáll mögé. Ám mivel a jelöltek közül ő a legkedveltebb, bízik abban, hogy ő lesz a befutó. Indulását sokáig lebegtette, csakhogy Budapest élén azt tapasztalta, hogy a kormány keményen betesz az ellenzéki önkormányzatoknak, nincs oka, hogy ne álljon oda a rajtvonalhoz. A jelenlegi viszonyok között ugyanis nem lehet normálisan dolgozni a fővárosban. A Fudan Egyetemmel az a gondja, hogy a cechet a magyar fizetők állják, azon felül campus létesítése politikai közeledést jelent Kína felé, ami egyben nemzetbiztonsági kockázatot is felvet. Mint ahogy kérdések merülnek fel miatta az EU- és NATO-tagságot illetően is. Emlékeztetett arra, hogy a Fidesz 2010 óta egyre kisebb arányban tudott csak győzni, ráadásul mostanra egyesült az ellenzék, véget ért a gazdasági fellendülés időszaka, valamint a járvány bizonyította, hogy a jólét nem a kormánynak volt köszönhető. Így most már a Fidesz-hívek közül is sokan aggódnak és eltávolodnak Orbántól. A rossz politika következményeit immár a párt fő bázisának számító kistelepüléseken is érezni. Hogy ott mégis magas a hatalom támogatottsága, azt Karácsony a hivatalos propagandának tulajdonítja. Ezért az tervezi, hogy végig kampányoljak a falvakat, házról házra járva igyekeznek meggyőzni mindenkit. És minél gyorsabban sikerül hatalomra kerülni, annál jobbak az esélyek, hogy véget vessenek a közjavak szervezett lenyúlásának, ami jelenleg a magánalapítványok felállításának formájában zajlik. A korrupción keresztül az uniós pénzek hozzájárultak ahhoz, hogy Orbán fenntarthassa uralmát. Azaz Brüsszel ezáltal nem a magyar demokráciának segített. Ám hiba volna, ha a visszaélésekért az embereket megbüntetni. Ezért a szubvenciókat a jövőben fokozottan az önkormányzatokon és a civil szervezeteken keresztül kell célba juttatni. Ily módon bűnhődne a hatalom, de a szankciók nem érintenék a magyarokat.

Süddeutsche Zeitung Németországban optimális esetben még az idén el lehet érni a nyájimmunitást, amihez az kell, hogy legalább a lakosság 80 százalékát beoltsák. Így vélekedik a járvány elleni küzdelem szakmai központjának számító Robert Koch Intézet igazgatója. Lothar Wieler szerint azonban a siker feltétele egyrészt az, hogy továbbra is sokan adassák be maguknak a vakcinát, másrészt pedig hogy ezután se vegyék félvállról a helyzetet. Azaz tartsanak távolságot, ügyeljenek a higiéniai előírásokra és hordják a maszkot. Ha nem, akkor ismét belobbanhat a fertőzés, mert a veszély változatlanul nagy. De a kórokozótól akkor sem lehet megszabadulni, a németek nagy része már védettséget élvez, viszont a megbetegedéseket ellenőrzés alatt lehet tartani. Tehát nem indul be újabb, feltartóztathatatlan hullám, sok súlyos beteggel. A szakember emlékeztet arra, hogy a 2. rohamot fel lehetett volna tartóztatni, csak éppen az enyhe múlt nyár után nem egy tartományi miniszterelnök alábecsülte a kockázatokat és ehhez a társadalom jelentős része azután partner volt. A harmadik hullám pedig azért lett annyira súlyos, mert akkor ütött be, amikor még javában érezni lehetett a 2. következményeit. Ráadásul jött a brit variáns. Nagy tanulság, hogy korlátozások, mint pl. az iskolák bezárása, a rendezvények betiltása, nagyon megterhelik az embereket, de hatékonyak. A jövőben idejekorán, következetesen kell ezeket elrendelni, méghozzá nemzetközi keretekben összehangolva. Azon felül nagyobb tartalékokat kell képezni alapvető gyógyszerekből, védőfelszerelésekből. De ehhez szükséges az európai egyeztetés. Továbbá nagyon oda kell figyelni a megelőzésre. El kell érni, hogy lehetőleg senki se feledkezzen meg a higiéniai szabályokról, ugyanakkor nem lehet sutba vágni az olyan klasszikus intézkedéseket sem, mint a vesztegzár és a távolságtartás.

Yahoo/AFP A magyarországi romák vívják a maguk csatáját a vírussal, miután többségük kimaradt a kormány agresszív oltási hadjáratából, ezért maguknak kell megszervezniük, hogy az elszigetelt, távoli települések roma lakói is megkaphassák a vakcinát. A romák többségének ugyanis nincs internet előfizetése – a lepusztult gettókban időnként még víz sincs – ezért nem tudják beadni a jelentkezésüket. Radics József, a kampány egyik szervezője szerint kiszolgáltatott helyzetük csak még jobban sebezhetővé teszi őket, miközben nagyjából a lakosság 7 százalékát alkotják. De meg kell küzdeniük a hatalmas szegénységgel, a kirekesztéssel és időnként a rasszista erőszakkal is. Hozzávetőleg 1300 olyan település van, városok, falvak szélén, ahol többségben élnek. A toborzók roma celebek segítségével igyekeznek meggyőzni a kisebbség tagjait, hogy adassák be maguknak a Covid-19 valamelyik ellenszerét, ám itt gyakran meg kell birkózniuk jó pár összeesküvés elmélettel is. A kormány ugyanakkor nem válaszolt arra, hogy be akarja-e vonni a romákat a tömeges oltásba, illetve hogy van-e terve a közösség megsegítésére a ragály miatt.

Project Syndicate Ezt elszúrta a lengyel ellenzék, pedig már ott állt a siker kapujában és nem kellett volna sok, hogy megbuktassa a Jog és Igazságosságot. A vélemény az egyik legnevesebb lengyel elemzőtől, Slawomir Sierakowskitól van, aki a varsói Haladó Tanulmányok Intézetének igazgatója. Mint írja, Morawiecki kormányfő, valamint az egyik kisebb koalíciós pártot vezető Ziobro igazságügyi miniszter ellentétei folytán a hatalom jóformán már két vállon feküdt, a vele szemben álló oldal azonban nem fogott össze, hanem inkább belharcokba bonyolódott. Ennek pedig az a következménye, hogy a PiS erősebb lehet, mint valaha. A viszály almáját a hatalom sáncain belül egyrészt az uniós gazdasági mentőcsomagja, másrészt a bírósági reform jelentette. Az ellenzék azonban nem lovagolta meg a lehetőséget, nem csikart ki kemény feltételeket, amiért megszavazta az EU pénzügyi programját. Sőt, volt olyan párt, amely titokban lepaktált a hatalommal. Azóta pedig a kormány már magához ragadta a kezdeményezést és meghirdette a Lengyel Deal-t, amellyel főként saját hívei helyzetén kíván javítani. Pénz lesz hozzá Brüsszeltől. Az ellenzék népszerűsége pedig máris kopik és nincs olyan vezetője, mint a másik oldalon Kaczynski.