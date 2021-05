Tragédia a drótkötélpályán: 14-re nőtt a halálos áldozatok száma, egy gyerek a kórházban halt bele sérüléseibe

A legújabb értesülések szerint tizenöt ember utazott abban a kabinban, ami röviddel azelőtt zuhant a mélybe, hogy megérkezett volna a Mottarone-hegyre. Egy ötéves gyerek továbbra is életveszélyes állapotban van.

Marcella Severino stresai polgármester szerint a fülke a földnek csapódva legurult egy lejtőn és két-háromszor átfordult mielőtt fáknak ütközve megállt volna. Hozzátette, hogy egyes áldozatok a kabin roncsai közé szorultak, míg mások kiestek. A legújabb értesülések szerint tizenöt ember utazott a kabinban, két gyermeket súlyos sérülésekkel a torinói kórházba szállítottak, egyikük azonban később belehalt sérüléseibe. Egy ötéves gyerek továbbra is életveszélyes állapotban van. A mentőegységek szerint a halálos áldozatok között van egy négytagú izraeli család és egy iráni állampolgár is. Előzőleg tizennégy utasról lehetett tudni , akik közül tizenketten meghaltak és ketten megsérültek. Mario Draghi olasz miniszterelnök részvétét fejezte ki a tragikus szerencsétlenségben elhunytak hozzátartozóinak. Twitter-oldalán azt írta, hogy felvette a kapcsolatot a mentőegységekkel. Az olasz kormány egy vizsgálóbizottság létrehozását jelentette be a baleset okainak feltárására. A hatóságok lezárták a mintegy 1420 méter magas Mottarone-hegyre vezető utakat a mentési munkálatok megkönnyítése érdekében, amelynek során helikoptereket is bevetettek. A kabin egy erdős részre zuhant, a meredek terepviszonyok akadályozták a mentést.