Napi vírus: 41-en hunytak el, 258 új fertőzöttet regisztráltak

Ezúttal a Dunakanyarhoz közel lévő Alsópetény környékén tűnt fel egy anyamedve a bocsával – közölte az atv.hu . Mint írják, felvételt még nem tudtak készíteni róla, de a nyomát többen is megörökítették. A televíziónak nyilatkozó szakértő szerint a medvék a szlovák területekről jönnek át új életteret keresni. A környéken most bukkant fel először a ragadozó, melyről többen is állították, hogy látták, amint egy boccsal sétálgatott. Szakemberek szerint nem meglepő, hogy az északi országrészben egyre gyakrabban találnak medvére utaló nyomokat.