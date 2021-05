A Fudanról és az önkormányzati bérlakások kiárusításáról is tárgyal a héten az Országgyűlés

Emellett szó lehet még a pártalapítványokat érintő változtatásokról és a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) módosításáról is. Csütörtökön további hét indítványt tárgyalhat a Ház. A képviselők általános vitát tarthatnak a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány létrehozásáról , a Budapest Diákváros megvalósításáról, valamint az atomenergiáról szóló törvény módosításáról. Mint lapunk is beszámolt róla, a Fudan Egyetem érkezését erős politikai viták kísérik és a hírek szerint még a Fideszt is megosztotta a kérdés.