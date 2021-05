A pandémia különös hatása a brit gazdagokra

A The Sunday Times "meghatározó" listájának idei kiadása szerint az Egyesült Királyság 250 legtehetősebb embere az elmúlt évben minden gazdasági nehézség ellenére naponta átlagosan több mint egymillió fonttal gyarapodott.

Mint minden évben, 2021-ben is lebilincselő olvasmánynak bizonyul a The Sunday Times Rich List-je (Gazdagok listája). A legfőbb üzenet, hogy többen váltak milliárdossá, mint a brit történelemben bármikor. Az elmúlt egy év 24 új milliárdost termelt ki, ami a lista 33 éves történelmének legnagyobb emelkedését jelenti. A 171 azonosított milliárdos egyesített vagyona majdnem 22 százalékkal csaknem 600 milliárdra szökkent fel. Az összeállítás bevezetőjében a szerkesztők maguk is jelzik: tudják, hogy az olvasók kényelmetlenül érzik magukat. Hogy fordulhat elő, hogy meghökkentő vagyonok keletkeztek, miközben a pandémia eddig 128 ezer brit életét követelte, 1,3 millió munkaadó 11,5 millió alkalmazottja került kényszerszabadságra, a gazdaság megroggyant, az embereket ismételten megfosztották szabadságjogaiktól és mindennapos téma a mentális megbetegedések számának növekedése. Amit még nehezebb felfogni, hogy a hirtelen meggazdagodások gyakran elrugaszkodnak a valóságtól. Az egyik legjobb példa a Rich Listen először megjelenő Denis Sverdlov oxfordshire-i üzletember, az Arrival elektromos kisteherautó- és buszgyártó start-up alapítója, akinek értéke úgy lett 6,17 milliárd font, hogy még egyetlen darab járművet nem adott el. Ennek ellenére, amikor az egy oroszországi mobiltelefon biznisz eladásából származó 370 millió fontból létrehozott céget márciusban bejegyezték a Nasdaq tőzsdén, rögtön 10 milliárd fontra értékelték, ami brit vállalat legmagasabb ősszegű bevezetésével ér fel. Az is érthetetlen, ahogy két blackburni üzletember, az Issa-fivérek, akik húsz évvel ezelőtt egy észak-angliai benzinkúttal és autójavítóval kapaszkodtak fel a vállalkozói létrára, néhány más befektető társaságában úgy jutottak az egyik legnagyobb nagy-britanniai szupermarket-lánc, az ASDA tulajdonába az amerikai Walmarttól, hogy a 6,8 milliárd fontos rekord vételárnak mindössze 11,5 százalékát pengették ki, a teljes fennmaradó összegre pedig kölcsönt vett fel. Nem meglepetés, hogy a járvány felgyorsította a vásárlóutcák gyengélkedő óriásainak - például a Debenhams, a Topshop, a Peacocks - összeomlását. A jól ismert márkaneveket online kereskedők, mint az Asos és a Boohoo szerezték meg potom áron, többnyire, mint legfeltűnőbben a Debenhams nagyáruházlánc esetében úgy, hogy a jövőben csak a világhálón keresztül működtetik, kíméletlenül bezárva az üzleteket és szélnek eresztve a több ezres személyzetet. A nagy vesztesek közé tartoznak az olyan történelmi múltra visszatekintő ingatlantulajdonosok, mint a Cadogan-ek és a Grosvenorok. A teljesen vagy részben otthonról végzett munka terjedésével ez a tendencia csak rosszabbodni fog. Ugyancsak szegényebb gazdag immáron a West End számos színházát tulajdonló és üzemeltető két legnagyobb sztár, Sir Cameron Mackintosh és Lord (Andrew) Lloyd-Webber, még ha utóbbi nagy elánnal készül is legfrissebb szerzeménye, a Cinderella (Hamupipőke) halasztást szenvedett bemutatójára. Lloyd-Webber három jelzálogkölcsönnel terhelte meg hampshire-i birtokát, hogy életben tudja tartani színházait. Míg a 250-es listára való "beugró" 613 millió font (25 milliárd forint), a szigetország 2021-es "aranyérmese" a 6,23 milliárd fontot (2512 milliárd forint) érő Sir Leonard Blavatnik. Az odesszai születésű üzletember 30 országban rendelkezik befektetésekkel, többek között a Dazn, a "sportvilág Netflixén" keresztül a médiában. A volt Szovjetuniót tizennégyen képviselik, beleértve a 12 milliárd fontra becsült Roman Abramovicsot, a Chelsea futballklub tulajdonosát. Az egyenjogúság korában szembetűnő, hogy mindössze 53 nő kvalifikálta magát a legjobban eleresztett 250 brit közé, de csak tizen gazdagodtak meg saját jogukon, tehetségükkel. Ebbe a sorba tartozik J. K. Rowling, a Harry Potter-könyvek szerzője, aki 820 millió fonttal holtversenyben a 196. helyezett. II. Erzsébet nem került be a legtehetősebb 250-be. Végül nem maradhat említés nélkül az adakozás sem. Míg összegszerűen a legnagyvonalúbb a 13,4 milliárd fontos vagyonával a 6. helyen álló Alisher Usmanov üzbég üzletember volt 4,2 milliárd font értékű mecenatúrával, vagyonához képest a legmélyebben,20 millió fonttal - természetesen adománygyűjtés segítségével - Marcus Rashford, a Manchester United 23 éves csatára nyúlt a zsebébe, hogy segítsen a pandémia miatt az ingyenes iskolai étkeztetéstől elesett rászoruló gyerekek táplálásában.