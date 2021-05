Zacher Gábor szerint nem jelenthető ki, hogy vége lenne a harmadik hullámnak

Úgy tűnik, valóban megcsendesedett a járvány.

Meghalt 21, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 164 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu. Eddig 5 026 529 embert oltottak be Magyarországon, közülük 3 072 940-en már a második adag vakcinát is megkapták. Így összességében 802 510-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 29 581-re, a gyógyultaké 671 392-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 101 537. Kórházban 1417 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 159-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 12 376-an vannak, a mintavételek száma 5 750 359-re nőtt. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az online időpontfoglalóban jelenleg Pfizer, Sinopharm és nagyon korlátozott mennyiségben még Szputnyik és AstraZeneca oltás foglalható. Mobiltelefonra ingyenesen letölthető a védőoltást igazoló alkalmazás, amely alkalmas a védettségi igazolvány kiváltására. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (143 337) és Pest megyében (111 208) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 075), Győr-Moson-Sopron (44 200) és Hajdú-Bihar megye (42 385). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 634).