Viszlát maszk, viszlát óvatosság: Orbán eldöntötte, hogy vége a járványnak

A miniszterelnök bejelentése több kérdést is felvet.

– A járvány harmadik hullámát letörtük, lényegében le is győztük – ígyszokásos pénteki rádiónyilatkozatában, hogy a határzáron és a zárt térben való maszkviselésen kívül napokon belül feloldják az összes korlátozást. Így a közterületeken most már nem lesz kötelező az arc eltakarása. „Viszlát maszk, végre láthatjuk egymás arcát” – közölte a miniszterelnök. Pusztai Erzsébet infektológus, volt egészségügyi államtitkár erre reagálva lapunknak azt mondta: amennyiben nincs nagy tömeg, a köztéri maszkviselést valóban elhagyhatjuk, „de a viszlát maszk kijelentés erős, hiszen az óvatosságot nem szabad feladnunk”. Pusztai a miniszterelnökkel ellentétben úgy látja, a harmadik hullám győzött le minket, hiszen nem tudtuk megakadályozni a brutális halálozást. Ráadásul több olyan országban is visszaszorulóban van a járvány, ahol a pandémia sokkal kisebb halálozással járt, mint Magyarországon. A bejelentés egyébként több kérdést is felvet, hiszen Erdei Anna, az ELTE Immunológiai Tanszékének oktatója: függetlenül attól, hogyan halad az oltási folyamat, „hosszabb távú védelemre kell berendezkednünk, vagyis várhatóan az év végéig maszkot kell hordani." A Semmelweis Egyetem rektora,kimutatta, a maszk nemcsak a vírus továbbadását akadályozza, de mérsékelni képes a betegség súlyosságát is, mert csökkenti a bejutó vírusszámot. A professzor véleményére a miniszterelnöki kijelentés után is kíváncsiak voltunk, de feszes beosztása miatt nem tudott válaszolni kérdéseinkre. A kormányfő ismertette, hogy eltörlik a kijárási tilalmat és megszűnik a boltok kötelező zárási időpontja. A magán és családi rendezvények korlátozás nélkül megtarthatók 50 főig, lakodalmat pedig akár 200 fővel is rendezhetnek. A 16-18 évesek szülői kíséret nélkül is mehetnek moziba, színházba. Szabadtéri rendezvényt is tarthatnak már, sőt demonstrálni is lehet legfeljebb 500 főig. Arra több ellenzéki politikus is felhívta a figyelmet, hogy míg tüntetésekre vonatkozik a létszámkorlátozás, a focimeccsre akár 50 ezren is mehetnek. Igaz, utóbbi csak védettségi igazolvánnyal látogatható. A részletszabályokat péntek délutánra ígérték, de a friss Magyar Közlöny még kora este sem jelent meg. Noha a korlátozásoknak vége, a veszélyhelyzet és a rendeleti kormányzás őszig velünk marad. A Fidesz-frakció szerint erre azért van szükség, mert az új vírusvariánsokra figyelemmel nyáron is szükség lehet gyors és hatékony intézkedések meghozatalára.