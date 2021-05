Havas Henrik eladja tenerifei házát

Nem volt jó befektetés az ingatlan, ráadásul évek óta nem járt már a Kanári-szigeteken. Annak ellenére, hogy lánya és unokái is ott élnek.

Hozzátette azt is, nem volt jó befektetés az ingatlan, mivel nem nagyon volt ideje kimenni. A beszélgetést szemléző Blikk megjegyzi : komoly summa ütheti a markát, hiszen a helyi ingatlanoldalak szerint az ottani házak most átlagosan 200 és 300 ezer euró között mozognak, amely 70-105 millió forintnak megfelelő összeg. Ráadásul Havas Henriknek úgy tűnik, más okból sincs most szüksége a spanyol ingatlanra, családtagjai ugyanis egy ideje Magyarországon élnek.