Havas: Sebestyén Balázstól az az elvárható, hogy gusztustalan legyen

Az egész azzal kezdődött, hogy Balázsék a Morning show reggeli adásában a hírességek intim titkain élcelődtek, egyes sztároknak durván be is szóltak a műsorban. Szóba került például Áder János, Andy Vajna, Vujity Tvrtkó és Havas Henrik is, aki ezután keményen beszólt a rádiósnak.