Lovász László átvette az Abel-díjat

Teljes lehet az ellenzéki miniszterelnöki előválasztás mezőnye, hét hónap várakozás után szerdán kiderül: Pálinkás József, az Új Világ Néppárt (ÚVN) elnöke indul-e a megmérettetésen. Az atomfizikus, korábbi MTA-elnök még tavaly októberben jelentette be pártjának indulását. Az ÚVN célja az volt, hogy megszólítsa a Fideszből kiábrándult jobboldaliakat. Pálinkás már a tavalyi zászlóbontáson világossá tette, hogy megmérkőzne a miniszterelnök-jelölti előválasztáson. Az a múlt héten lett hivatalos, hogy a párt "kívülállóként" elindul az előválasztáson, ha ötnél több jelöltjük túljut az ellenzéki versenyen, akkor önálló frakció létrehozásáról is tárgyalnak majd. A pártelnök várakozása szerint 20-30 aspiránsuk indul a megmérettetésen. Ábrahám Júliától, a párt alelnökétől megtudtuk, hogy kedd esti közgyűlésükön szavaznak arról, Pálinkás lesz-e a miniszterelnök-jelöltjük. A párt elnöke megkeresésünkre csak annyit mondott, erről a kérdésről is dönteni fognak, addig nem akar nyilatkozni a témában, de szerdán bejelentést tesznek.