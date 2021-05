Akár húsz évet is kaphatnak a gyermekpornó-terjesztők, ha átmegy a Fidesz javaslata

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez (PDSZ) több jelzés is érkezett például arról, hogy egy-egy diák megfertőződött, de hivatalos járványügyi intézkedés nem történt.

Nem hajlandó elárulni a kormány, az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatainak április 19-ei, majd a felső tagozatok és a középiskolák május 10-ei megnyitása óta hány esetben volt szükség valamilyen járványügyi intézkedésre koronavírus-fertőzések miatt. Lapunk az elmúlt hónapban többször is – legutóbb tegnap – kereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát (Emmi), de tájékoztatást eddig nem kaptunk. Korábban a koronavírus tájékoztató oldalon napi szinten közölték az aktuális iskolai-óvodai adatokat, ám az utóbbi hetekben ezek már egyik tájékoztató anyagban sem szerepelnek. Csak Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár említette meg egyszer az operatív törzs május 7-ei online sajtótájékoztatóján, hogy a fokozatos nyitás miatt "alacsony a járványügyi intézkedéssel érintett óvodák és iskolák száma, ahol csak szórványosan egy-egy osztályra, csoportra nézve kellett eljárni". Noha az államtitkár szerint az esetszámok alacsonyak, a megfelelő intézkedéseket így sem sikerül minden esetben meghozni. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez (PDSZ) több jelzés is érkezett például arról, hogy egy-egy diák megfertőződött, de hivatalos járványügyi intézkedés nem történt. - Azt mondták az érintett tanulóknak, hogy maradjanak otthon és gyógyulgassanak, de hivatalosan nem rendeltek el karantént számukra és az osztálytársaikat, családtagjaikat sem tesztelték - mondta a PDSZ egyik vezetője, Nagy Erzsébet. Szerinte az alacsony számok annak is "köszönhetőek", hogy nincs se tesztelés, se kontaktkutatás. Egy középiskolás diák édesapja pedig arról számolt be lapunknak, a napokban kaptak egy üzenetet az osztályfőnöktől, hogy az egyik diák koronavírusos lett, ezért az osztály visszaáll digitális munkarendre. Ugyanakkor csak az érintett osztály tanulói maradhatnak otthon, tanáraiknak, testvéreiknek továbbra is kötelező bemenni az iskolába. A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Totyik Tamás is megerősítette, az eljárásrendek az ő tapasztalataik szerint is még mindig "zavarosak". Elmondta azt is, az iskolák megnyitása után rögtön három kollégájától is hallotta, hogy megfertőződtek, hiába kapták meg az első oltásukat. Totyik Tamás a kontaktkutatás hiányán túl azt is gondnak tartja, hogy a gyerekeket továbbra sem tesztelik rendszeresen. Úgy véli, tesztelés nélkül a nyári táborok megtartása is kockázatos lesz.