Varga Mihály jelezte, hogy 1148 ellenzéki javaslatot söpör félre

Bár évről évre csökken a boltok száma, a koronavírus első évében még több üzlet zárt be végleg. Az elbocsátott dolgozók az élelmiszermultiknál jelentkeztek – a vendéglátósokkal együtt.

A korábbi évekhez képest jóval több üzlet húzta le a rolót tavaly végérvényesen, és még nem tudni, mit hoztak az idei újabb korlátozások. Üzletek előtt kígyózó sorokat mindenesetre még most sem nagyon látni. A Blokkk.com összegzése szerint a koronavírus első évében összesen 3774 bolttal lett kevesebb Magyarországon. A KSH adatai alapján a bezárt üzletek több mint fele a második félévben dobta be a törölközőt. A 121 hazai bevásárlóközpontban 299 egység zárt be, a 167 hipermarketben pedig félszázzal csökkent az üzletek száma. A halas szaküzleteket kivéve az összes kategóriában kevesebb bolt várja most a vásárlókat, mint egy évvel korábban, az élelmiszerboltok azonban sikeresebben tudták átvészelni a pandémiát, mint az iparcikkes üzletek. Utóbbi kategórián belül is a ruha- és cipő üzletek szenvedték meg leginkább a járványt: összesen 1131 butik zárt be végleg, a turkálók száma pedig 970-el lett kevesebb. Emellett 114 bútorbolt húzta le a rolót, és a könyvesboltok száma is hasonló mértékben zsugorodott. A KSH-adatok szerint évek óta csökken a boltok száma – 2010-ben még 152 ezer üzlet volt, tavaly év végén már csak 123 ezer -, ami főként az online vásárlások és a nagyobb alapterületű üzletek térnyerésének tudható be. Ez utóbbi jelenség miatt egyébként a fővárosban gyorsabb ütemben zsugorodik a boltszám, miközben falun jóval kevesebb az üzlet, még lakosságarányosan is. Tavaly ezekre a folyamatokra egy jókora lapáttal rátett ugyanakkor a járványhelyzet: a fogyasztás visszaesése, a vásárlók óvatossága, illetve a webáruházak minden eddiginél nagyobb forgalomnövekedése miatt számos kereskedő nehéz helyzetbe került. A 2020-as év ráadásul nem csak nagy bevásárlási rohamokat, hanem jelentős korlátozásokat is hozott. Számos üzletbe hónapokig belépniük sem volt szabad a vásárlóknak, hiszen a ruha vagy cipővásárlás nem tartozott a kijárási korlátozás alól mentesítő célnak. A dolgozók és a diákok nagy többsége eközben otthon ült home office-ban vagy a digitálisnak nevezett oktatással küzdve, így új ruhára és cipőre nem is nagyon volt szükség. A kettő együtt a butikokat teljesen a padlóra küldte. Tavaly tavasszal a ruházati piac lényegében összeomlott, áprilisban 90 százalékkal esett vissza a terület forgalma, a tavalyi első félévben százmilliárd forintnál is nagyobb volt a zuhanás. Eközben ugyanakkor egyre többen vásároltak az online térben, akár ruházati termékeket, vagy cipőt is. A Reacty Direkt témába vágó felmérése szerint tavaly az online vásárlók legnagyobb arányban, 39 százalékan ruházati termékeket rendeltek a netről. A GKI Digital és az Árukereső.hu közös kutatása szerint 2020-ban a belföldi online kiskereskedelmi forgalom 45 százalékos rekord bővülést követően, 909 milliárd forintos forgalmat bonyolított. A számok alapján ráadásul nem csak a tavaszi korlátozások miatti átmeneti növekedésről, hanem a vásárlási szokások megváltozása miatt tartós bővülésről van szó. A webáruházakba azonban nem kell annyi eladó, mint a hagyományos üzletekbe, hiszen az online térben számos feladatot elvégeznek az informatikai rendszerek. Ez meglátszik a foglalkoztatotti és a munkanélküliségi adatokon is: a vendéglátás, szálláshelyszolgáltatás után a kereskedelem volt az az ágazat, ahonnan tavaly arányaiban a legtöbb munkanélküli kikerült. A KSH szerint 2020-ban 197 600 volt a munkanélküliek száma: közülük 23 200 a kereskedelem (és a statisztikában idetartozó gépjárműjavítás) ágazatban dolgozott állása elvesztése előtt. Ez 7800 fős, azaz 50 százalékos növekedés 2019-hez képest, amikor ezen álláskeresők száma 15 400 volt. A ruházati piac nehézségeire utal az is, hogy a textília, ruházat, bőr- és bőrtermék kategóriában 61 százalékkal nőtt a munkanélkülivé vált dolgozók száma, igaz, ez még igy is csak 2900 álláskeresőt jelentett. A vendéglátásból kiesett munkanélküliek száma eközben csaknem megduplázódott, 8900-ról 16 ezerre nőtt. Az elhelyezkedési lehetőségek is szűkültek a kereskedelemben: a korábbi években jellemzően 6 ezer fölött járó üres álláshelyek száma 3500 alá csökkent, a teljes munkaidős alkalmazottak száma pedig a 2019-es 399 ezerről 385 ezerre zsugorodott tavaly.

A legnagyobb webáruházak a piac felét besöpörték A bezárások kezdetén a vásárlók a jól ismert kereskedőket keresték az online térben is. Emiatt azok a vállalkozások tudtak sikeresen forgalmat terelni, amelyek 2020 tavaszára már jól működő webáruházzal rendelkeztek, és a megnövekedett terheléssel összhangban képesek voltak gyorsan, hatékonyan átszervezni a folyamatokat, átcsoportosítani a munkaerőt és az igények mentén bővíteni a termékkört és szolgáltatási palettát – összegzi a tavalyi tapasztalatokat a GKI Digital az idén immár hatodik alkalommal publikált legnagyobb forgalmú hazai online kereskedők rangsora kapcsán. Magyarország legnagyobb e-kereskedője az eMAG-Extreme Digital lett, második helyre a MediaMarkt online áruháza került, harmadik helyen az Alza.hu végzett. Az online piac koncentráltságát mutatja, hogy e három webáruház tavalyi forgalma meghaladja a 200 milliárd forintot, miközben a tíz legnagyobb online kereskedő együttes eredménye bruttó 330 milliárd forint körül van. Az tíz legnagyobb webáruház forgalma a teljes piac tavalyi 45 százalékos bővülését jócskán meghaladó 54 százalékos növekedést ért el. A 15 lenagyobb online kereskedő pedig minden weben elköltött 100 forintból 41 forintot magáénak tudhat. A tavalyi évben kiemelkedően bővült az úgynevezett FMCG, azaz a gyorsan forgó fogyasztási cikkek – például élelmiszer - online értékesítése is. A szektor a korábbiakhoz képest közel kétszeres sebességgel növekedve bruttó 76,6 milliárd forint forgalmat bonyolított le tavaly. A megnövekedett igényt a kereskedőknek nem volt könnyű lekövetni: a vírus első hónapjaiban az online kínálatot komoly készlethiány jellemezte, de a kiszállítási igényekre sem voltak felkészülve a kereskedők. (A kapacitást nem lehet egyik napról a másikra a sokszorosára bővíteni, a más ágazatokból elbocsátott munkaerő ugyanakkor szinte azonnal megjelent az online kiskereskedelmet is kiszolgáló logisztikai, szállítmányozási szektorban, ami hamar megoldotta a területet évek óta kínzó munkaerő-hiányt.) Az FMCG területén a forgalom szerinti lista első 5 helyén két hipermarket, a Tesco és az Auchan, illetve két drogéria lánc, a Rossmann és a DM mellett a hazai piacon 2019 végén indult, tisztán online kereskedelemre szakosodott cseh Kifli.hu áll. Az öt kereskedő tavalyi összesített online forgalma meghaladta a bruttó 50 milliárd forintot, a szektor bruttó 76,6 milliárdos forgalmának hozzávetőleg 55-60 százalékát teljesítették.

Százezer német üzlet zárhat be végleg (főanyagba) Németországban, a városi és települési önkormányzatok szövetségének elemzése alapján legkevesebb százezer bolt mehet tönkre a járvány végére, a gazdaság egésze pedig 300 milliárd euró veszteséget szenvedhet el a koronavírus-világjárvány miatt. A hétvégén a Rheinische Post című lapban ismertetett becslések szerint a járvány felgyorsíthatja a belvárosok pusztulását, amelyet eddig főleg a bevásárlóközpontok elszaporodása és az online kiskereskedelem népszerűségének növekedése hajtott előre. Csődhullám ugyanakkor nem fenyegeti a gazdaságot, ami a szövetségi kormány által szétosztott, mintegy 140 milliárd euró (50 400 milliárd forint) támogatásnak, stabilizációs programoknak tulajdonítható. MTI

Helyet cserél a pincér az eladóval

A járványhelyzetet, a korlátozásokat azok az üzletek tudták túlélni, amelyeknek volt online felülete, és oda legalább részben át tudták terelni forgalmukat. Azok a boltok azonban, amelyek korábban abból éltek, hogy hozzájuk betér a vásárló, de most beleestek a korlátozással érintett kategóriákba, kevésbé tudtak talpon maradni. Ez földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül főként a kisebb, kevésbé tőkeerős üzleteket, butikokat, könyves- és bútorboltokat érintette – összegezte a tapasztalatokat Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke. Mint mondta: ezek az üzletek is próbálták ugyanakkor megtartani eleinte dolgozóikat, ám a bevétel és a bértámogatás kevés volt ehhez, így egy idő után kénytelenek voltak őket szélnek ereszteni. A web sem szívott fel minden munkaerőt, hiába volt egy üzletnek online lába is. Az első gyors jelentkezők még át tudtak állni a megszaporodott netes rendelések csomagolására, szortírozására, de ezek a lehetőségek is végesek voltak – magyarázta a szakszervezeti vezető. Karsai Zoltán szerint ezzel majdnem egyidőben a vendéglátás is összeomlott, így mire az elbocsátott eladók megjelentek a még mindig jól teljesítő, és biztonságos munkahelynek látszó élelmiszer-multiknál, addigra már a pincérek is ott sorakoztak munkáért. Volt olyan időszak, amikor az egyik nagy áruházlánc akár a teljes 6 ezres alkalmazotti létszámát le tudta volna cserélni, annyian álltak sorban nála munkáért – említ egy példát Karsai Zoltán. Bár a szakszervezet igyekezett segíteni, ebben a helyzetben nem sokat számított, ha valaki a kereskedelemből érkezett, hiszen a vendéglátásban éppúgy emberekkel dolgoznak, ráadásul az éjszakázások, a hétvégi munka is ugyanúgy megszokott, mint a kereskedelemben. Karsai Zoltán szerint azért is küzdenek most munkaerőhiánnyal az újra kinyitott éttermek és szállodák, mert a korábban ezekben az ágazatokban dolgozó munkavállalók részben a kereskedelemben helyezkedtek el. Az pedig erősen kérdéses, hogy ott akarják-e majd hagyni régi szakmájuk kedvéért a jelenlegi, biztonságosnak tűnő munkahelyüket. A vendéglátásban ugyanakkor végre elérkezett az az idő, amikor a munkavállalók megkérhetik a tisztességes béreket és munkafeltételeket: a munkaadók ezzel tudnák visszacsábítani a dolgozókat az ágazatba – jegyezte meg a szakszervezeti vezető. Hozzátette: a ruha- és cipőüzletek vagy bútorboltok forgalma eközben továbbra is igen gyenge, amiben annak is szerepe lehet, hogy az emberek rákaptak az online vásárlásra. Elképzelhető ezért, hogy a közeljövőben épp az eladók helyezkednek majd el a vendéglőkben; egyelőre nem látni, hol áll meg az egyes szektorok közötti munkaerő-cserélődés.