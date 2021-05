Orbán és Gyurcsány a Facebookon vívják újra 2006-ot

Félig lecserélt állománnyal várja az újranyitást a biztonsági szektor, két évbe is beletelhet, mire eléri korábbi színvonalát a szakma.

A turizmus, a vendéglátás és a rendezvények újraindulása a biztonsági szektort komoly kihívás elé állítja: a szegmens alaposan megsínylette az utóbbi időszakot, a szakemberek a színvonal romlásától és az ágazat újbóli „feketedésétől” tartanak. „A járvány kitörése előtt nagyjából 80 ezres hazai vagyonőrállomány mintegy 75 ezresre csökkent. Ez önmagában nem drámai különbség, de ha hozzátesszük, hogy közben óvatos becslésünk szerint is több mint 40 százalékos volt a fluktuáció, és rengeteg jól képzett szakember hagyta el a pályát, akkor már látszik, hogy igenis jelentős kockázatokat rejt a mostani helyzet, amikor hirtelen óriási lett a kereslet” – magyarázta meg Német Ferenc. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) alelnöke szerint a rutinos vagyonőrök hiánya azért is probléma, mert mindenhol, ahol az újraindulás miatt gyorsan kell jelentős létszám (például rendezvényeken), várhatóan rendkívül heterogén biztonsági csapatok állnak össze, rengeteg új emberrel, akik betanításában, összecsiszolásában nagy szerepük lenne a rangidős, tapasztalt kollégáknak. „Mi is azt látjuk, hogy az idegen nyelveken beszélő, konfliktusokat jól kezelő biztonsági őrökre nagyobb szükség van, mint valaha, hiszen többek közt a védettségi igazolványok ellenőrzése is a feladatok közé került” – tette hozzá Romasz Sándor, a Magyar Testőr Szövetség korábbi elnöke, a Nevadasec Kft. tulajdonos-ügyvezetője. „Örömteli, hogy a megrendelők egyre jobban igénylik a minőségi szolgáltatást, a jó fizikumú, intelligens őröket, de meg kell érteniük, hogy megfelelő díjak nélkül nem lehet versenyképes bért fizetni, anélkül pedig a legjobbak előbb-utóbb elhagyják a szakmát. A vagyonvédelem jelen pillanatban egyike a leginkább alulfizetett, legkevésbé megbecsült szakmáknak, pedig sokan testi épségüket kockáztatják megbízóikért” – mondta. Ami a biztonsági szektor jövőjét illeti, Német Ferenc úgy látja, az oltásokat és a különböző szektorok teljes újraindulását nézve 6-8 héttel vagyunk Nyugat-Európa nagy része előtt, ami azt jelenti, hogy ezen a nyáron még aligha csábítanak el külföldre nagy számú vagyonőrt. „Véleményem szerint, ha nem kerül sor újabb drasztikus korlátozásokra, akkor is legalább 2 évre lesz szükség az ágazat helyreállásához” – fűzte hozzá Romasz Sándor, aki rávilágított a mostani helyzet egy másik kockázatára is: „Egy ilyen év után, amikor a megrendelők is pénzszűkében vannak, félő, hogy ismét előtérbe kerülhetnek az adóelkerülésre játszó, a vállalási díjakat a NAV által megállapított minimum alatt tartó cégek. Pedig a hatóság korábban leszögezte, a megbízót is terhelheti felelősség, ha nem győződik meg üzleti partnere törvényes működéséről. A szakma nem akar több botrányt, stabilitásra, tisztességes vállalási díjakra, jogkövető, megbízható cégekre van szükség az ágazatban.”