"Fehér magyarok, söralátét" - A Lázár-beszéd hangfelvételen

Lapunk birtokába jutott egy hangfelvétel, amin Lázár János bevallotta, hogy a magyarok mégsem kalandvágyból, hanem a jobb élet, magasabb kereset reményében mennek külföldre dolgozni, majd azt is mondta, hogy túlszabályozott az állam és rossz az adószabályozás is. Az elhangzottakat először Berkecz Balázs, az Együtt város- és területfejlesztési végzettségű elnökségi tagja írta le blogjában, miután részt vett a június 8-án, hétfőn Szekszárdon megrendezett Dél-dunántúli Építészeti Fórumon, ahol a miniszter "meglepő nyíltsággal sztendápolt a főleg építészekből álló közönségnek." A Lázár "őszödi beszédéről" készült hangfelvételt most Ön is meghallgathatja!