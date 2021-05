Felüljáróról zuhant le Debrecenben egy autó, a rendőrség kerítését is áttörte

A törvényszék szexuális erőszak bűntette és gyermekpornográfia bűntettének kísérlete miatt 6 év fegyházra és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte az edzőt.

A Székesfehérvári Törvényszék 2021. május 21. napján hozott ítéletével 6 év fegyházra és 6 év közügyektől eltiltásra ítélt egy fiatalkorú sportolót molesztáló edzőt – közölte a bíróság . A tényállás szerint a vádlott utánpótlás edzőként dolgozott és 2018-ban lett a kiskorú sértett edzője. Az edző és a fiatal között bizalmi kapcsolat alakult ki, a vádlott edzéseken kívül is tartotta a kapcsolatot vele. 2019 nyarán, edzést követően meghívta a házába a fiatal sportolót, hogy aludjon nála és beszélgessenek a sportolói karrierjéről. Az együtt töltött éjszakán a vádlott rábeszélésére alkoholt fogyasztottak. Az edző azzal hárította el a fiatal kérését, hogy külön szobában szeretne aludni, hogy a másik szobában lévő ágy kényelmetlen, így az egymás közvetlen közelében lévő egy-egy heverőre feküdtek le. Az edző az alvó fiatal védekezésre képtelen állapotát kihasználva lemeztelenítette és megfogta a nemi szervét, majd megpróbálta lefényképezni. Erre a fiatal felébredt, kiugrott az ágyból és számonkérte a vádlottat. A sportoló csak barátjának és csapattársainak beszélt a történtekről. Arra csak akkor derült fény, amikor a sportklub pszichológusának a csapatfoglalkozásokon többen is beszámoltak arról, hogy milyen a viszonyuk az edzőjükkel, valamint hogy zavarja őket a vádlott viselkedése. Ezt követően a sértett is elmesélte a pszichológusnak az esetet, aki jelezte ezt a nyomozó hatóságnak. Az edző munkáltatója vizsgálatot folytatott, amelynek végén azonnali hatállyal megszüntette az edző munkaviszonyát. A törvényszék 18. életévét be nem töltött, nevelése, felügyelete alá tartozó személy sérelmére megvalósított szexuális erőszak bűntette és gyermekpornográfia bűntettének kísérlete miatt ítélte 6 év fegyházra és 6 év közügyektől eltiltásra a vádlottat, valamint végleges hatállyal eltiltotta őt minden olyan foglalkozás gyakorlásától, ahol 18 év alatti személy nevelését, felügyeletét, gondozását végezhetné. Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője felmentésért, az ügyész súlyosbításért fellebbezett.