Már idén megdőlhet a globális átlaghőmérséklet rekordja

Pollen mellett mikroműanyagokat is szállítanak a testükön a méhek – írta egy új tanulmány alapján a Qubit . Ez rossz hír, mert így a műanyag jut a mézbe is, de lehetőséget ad arra, hogy megvizsgálják milyen mértékű a szennyezettség azokon a területeken, ahol virágport gyűjtenek. A méhek testén lévő szőrszálak elektrosztatikus töltése segít a virágpor megtapadásában, de emiatt könnyen rájuk ragadnak az apró műanyagdarabkák is. A kutatásban vizsgált 19 méhcsalád esetében a dolgozó méhek legtöbbjén találtak műanyagot. Tíz vizsgált kaptár Koppenhága belvárosában volt, ezekben az esetekben valamivel több mikroplasztikot találtak az állatokon, mint a vidéki méhcsaládoknál. A vizsgált minták 52 százaléka műanyagtörmelék, 38 százaléka pedig száldarabka volt. Azt egyelőre nem tudják a kutatók, honnan származik a műanyag, úgy vélik, egy részük a méhészfelszerelésekből kerül a méhekre, de valószínűbb, hogy a szél szállította részecskék is megtapadnak a rovarok testén. Így aztán az akár nyolc kilométeres körzetben is gyűjtögető méhek a szennyezés terjesztésében is részt vehetnek. A tanulmány szerzői szerint a mikroműanyagok elemzésével kiderülhet, milyen mértékű és összetételű műanyagok szennyezik a környezetet. A kutatók még azt sem tudják, hogy milyen hatással vannak a műanyagok a méhekre, de jót valószínűleg nem tesz nekik: az eddigi vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a polisztirollal érintkező rovarok mikrobiomjának diverzitása csökkent, és az ilyen szennyezésnek kitett méhcsaládok általános állapota is romlott.