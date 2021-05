BKK: a járatokon és a metróállomások területén továbbra is hordani kell a maszkot

1215 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 136-an vannak lélegeztetőgépen.

Elhunyt 32 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 654 főre emelkedett - írta csütörtök reggeli tájékoztatásában a kormányzati koronavírus oldal.

A közlés szerint 396 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 803 119 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 682 301 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 91 164 főre csökkent. 1215 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 136-an vannak lélegeztetőgépen. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (143 408) és Pest megyében (111 296) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 120), Győr-Moson-Sopron (44 230) és Hajdú-Bihar megye (42 408). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 655).

Folyamatosan zajlik az oltási program is, már 5 056 262 főt oltottak be, ebből 3 328 047 fő már a második oltását is megkapta. Az oltásra összesen 5 millió 192 ezer fő regisztrált és 90 százalékuk már meg is kapta a szurit. Emlékeztetnek, jelenleg Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik és AstraZeneca oltás foglalható.