Hangverseny a Covid-19 áldozataiért

Aaron Sorkin egy több mint ötven évvel ezelőtti bírósági tárgyalás feldolgozásával szembesít a jelennel. Amikor belekezdett, maga sem gondolhatta, mennyire aktuális az 1968-as amerikai történet.

Az amerikai bíróságon játszódó filmek egyik nagy élménye az öntudatos emberek sora – fogalmazódik meg a nézőben ismét, A chicagói 7-ek tárgyalása című alkotást látva. Aaron Sorkin, amikor tizennégy évvel ezelőtt megfogant a fejében a gondolat, hogy a hatvanas évek háborúellenes tüntetéseit követő tárgyalássorozatról készítsen filmet, nem ismerhette George Floydot, nem volt még Black Lives Matter mozgalom sem, a forgatókönyvíró nem tudhatta, hogy amikor 2019-re végre elkészül és 2020-ban bemutatják, mennyire újra-aktuális lesz az emberi méltóságról szóló alkotása. 1968-ban az Egyesült Államokban a Demokrata Párt elnökállító konvenciót tartott Chicagóban, ekkor választották ki jelöltjüket a novemberi elnökválasztásra. A konvenció idején városszerte tüntetések zajlottak az akkori elnök, Lyndon Johnson vietnami háborúval kapcsolatos döntései ellen. A szervezők békés demonstrációt hirdettek, a rendőrség közbeavatkozása azonban tüntetők és karhatalom közötti összecsapásba torkollott. A rendőri brutalitás, a sebesültek képei címlapokra kerültek a vélemény- és szólásszabadság hazájában, a kamerák és mikrofonok előtt kiáltott „The Whole World Is Watching”vagyis az „Az egész világ figyel” rigmus ikonikussá vált, a főkolomposoknak kikiáltottak, azaz a chicagói 7-ek bírósági tárgyalássorozatát pedig óriási érdeklődés övezte. A valós történelmi eseményeken alapuló filmben a politikai per – aminek az egyik érintett is aposztrofálja - vádlottjai sokfélék, sok mindenben nem értenek egyet, a hatalom azonban masszaként kezeli őket, elvégre így egyszerűbb elítéltetni őket. Az objektívnek még véletlenül sem mondható bírót olykor a vádat képviselő ügyész fogja vissza, az esküdtszéket a per ideje alatt alakítják át mondvacsinált okból, az alkotmányos jogaiért felszólalót pedig megláncolják és száját betömik – sok minden történik, amiről azt hittük, hogy egyetlen bíróságon sem, de különösen az Egyesült Államokban nem történhet(ett) meg. Aaron Sorkint érdekli a politika, írt romantikus filmet, a Szerelem a Fehér Házban-t, tévésorozatot, Az elnök embereit, és megfestette a Facebook-alapító Mark Zuckerberg portréját a Social Network - A közösségi háló című filmmel. Többdimenziós szereplőket bemutatva, ha nem is részletesen, de felvillantja a csoport tagjainak különbözőségét, ad némi jellemrajzot a vádlottakról és ügyészről, jól váltogatva a tárgyalótermi jeleneteket a tüntetések eseményeivel teret enged a képi változatosságnak. Eredetileg Spielberg rendezte volna a filmet, ám a hollywood-i sztrájk miatt végül Sorkin lett a rendező is, mégpedig profi, aki fantasztikus színészeket talált filmjéhez. Yahya Abdul-Mateen II, Joseph Gordon-Levitt, Sacha Baron Cohen, Alex Sharp, Jeremy Strong, Frank Langella, Eddie Redmayne, Mark Rillance és Michael Keaton is nagyot alakít. Sorkin legkülönlegesebb képessége azonban a pergő és szellemes párbeszédek megteremtése, amit Dranka Anita fordításának köszönhetően magyarul is követhet a néző. Az igazság érvényesülésében töretlenül hívő optimista és a konformista pesszimista is, mindannyian, akik kicsit irigykedve nézzük az amerikai polgár felemelt fejét. Infó: A chicagói 7-ek tárgyalása rendező: Aaron Sorkin Netflix, 2020.