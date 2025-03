„Mindenki állt és tombolt” – a The Guardian, a The Times és a Wiener Zeitung is el volt ragadtatva a Budapesti Fesztiválzenekartól

Ötcsillagos kritikák sorát kapta Fischer Iván karmester és a Budapesti Fesztiválzenekar májusi európai turnéja során. Bécs, London, Brugge és Lipcse közönsége mind álló ovációval ünnepelte a magyar együttest. Többek között a The Guardian, a The Times, a Die Presse és a Wiener Zeitung kritikusai is elragadtatással írtak a BFZ koncertjeiről.