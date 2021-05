Váratlan fejcsere a hadseregnél - felmentették Korom Ferenc vezérezredest

Az Európai Unió Bíróságának elnöke egy-két héten belül dönthet, hogy gyorsított eljárásban tárgyalják-e a közösség jogállami rendeletét kifogásoló magyar és lengyel beadványt – tudta meg a Népszava.

Ha jóváhagyja az Európai Parlament (EP) erre vonatkozó kérelmét, akkor néhány hónap múlva megszülethet az ítélet is. Magyarország és Lengyelország márciusban nyújtott be keresetet a luxemburgi székhelyű testülethez, mert a jogszabályt – amely a jogállami normák tiszteletben tartásához köti a brüsszeli kifizetéseket – az uniós joggal több ponton is ellentétesnek tartja. Az Európai Parlament és a tagállamok képviselőiből álló EU Tanács, mint a rendelet társ-jogalkotói, nemrégiben eljuttatták ellenkeresetüket a bíróságra, és az EP ehhez csatolta a gyorsított eljárásra szóló kérelmét. Ez utóbbiról a bírósági elnök dönt, mérlegelve az ügy fontosságát és sürgősségét. A normálisnál gyorsabb ítélethozatal általában 6-9 hónapig tart, de ennél rövidebb és hosszabb is lehet. Brüsszeli megfigyelők biztosak benne, hogy a bíróság jóváhagyja a a „sürgősségre” vonatkozó parlamenti kérvényt, és az év második felében meghozza az ítéletet. Vera Jourová értékekért felelős bizottsági alelnök nyilatkozatai is arra utalnak, hogy viszonylag gyors döntéshozatalban reménykednek. A jogállami feltételrendszert tartalmazó rendelet január 1-je óta hatályos, de a végrehajtásával megbízott Európai Bizottság még nem alkalmazza, mert tavaly decemberben különalkut kötött az Orbán Viktor magyar, és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök által megzsarolt állam- és kormányfői testülettel. Az egyezség értelmében az EB csak az EU Bíróság ítéletét követően léphet a “jogállami fékre”. Az Európai Parlament megítélése szerint az eljárás törvénytelen, mert egy elfogadott jogszabályt azonnal alkalmazni kell, a hatályba léptető rendelkezéseken az uniós vezetők sem változtathatnak. Az EP márciusban jogi lépésekkel is megfenyegette a biztosi testületet, ha záros határidőn belül nem készíti el a jogszabály alkalmazásához szükséges részletes útmutatót. Emellett bejelentette: gyorsított eljárást fog kérvényezni az unió Bíróságán, ami azóta meg is történt. A két tűz közé került Európai Bizottság úgy próbál megfelelni a parlament sürgetésének, hogy kilátásba helyezte: hivatalos eljárást ugyan nem indít a jogállamot sértő kormányok ellen a bírósági ítélet megszületése előtt, de kora ősszel már figyelmeztetni fogja őket az esetleges pénzügyi következményekre.