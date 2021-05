Jogállami rendelet: hamarosan dönt a bíróság

Az innovációs és technológiai miniszter - aki egyben a Fudan Egyetem létrehozásáért felelős kormánybiztos is - azt mondja, ha Karácsony Gergely visszatér városvezetői feladataihoz, akkor rendezhetők a vitás kérdések.

Ezzel a kommentárral o sztotta meg Facebook-oldalán azt az interjút Ferencváros polgármestere, Baranyi Krisztina, amelyet a kerületi újság készített Palkovics Lászlóval , közvetlenül azután, hogy egyeztetett vele és Karácsony Gergellyel a projektről. A tárcavezető ebben emlékeztetett: a főpolgármester azt mondta, ő maga ahhoz ragaszkodik, hogy csak az épüljön meg, amiről a Közfejlesztések Tanácsában 2019-ben megállapodás született. Palkovics szerint ennek a kilencedik oldalán az olvasható, hogy az ominózus területen egyetemváros épül. "Tehát kezdettől fogva az az elképzelés, hogy egyetemvárost építünk. Na most egyetemvárost építeni egyetem nélkül nem nagyon lehet." Megjegyezte, Karácsony Gergely politikai vitát folytat a kérdésben, amit részben rendben lévőnek talál, ugyanakkor szerinte városvezetőként nem kellene mindent ennek alárendelnie. "Én azt ajánlottam nekik, hogy legyen egy egyetem, egy kollégiumi negyed, egy közösségi tér és körülötte valamifajta irodai környezet. Ezt nagyon meg tudjuk csinálni, ha hajlandók nekiveselkedni. Nyilvánvalóan ezt sem akarjuk a kerület és a főváros nélkül. Úgy gondolom, hogy ha főpolgármester úr visszatér városvezetői feladataihoz, amelyekkel eredeti megbízatása szerint 2024 őszéig még törődnie kellene, akkor a dolog rendezhető." - vélekedett. Ugyanakkor nyomatékosította azt is, hogy felhőkarcoló nem fog épülni a területen. Kapott kérdést azzal a konzultációval kapcsolatban is, amelyet Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina indított a Fudan Egyetemmel kapcsolatban.

A miniszter úgy látja, közelednek a kérdésben a vitás felek álláspontjai. Hangsúlyozta, az egész Fudan-projekt nagyon korai fázisban van és nagyon sokat kell azon dolgozni, hogy a végleges koncepció összeálljon. Emiatt az egész elvetését idő előttinek tartja. Palkovics László megjegyezte, a kínai partnerekkel kötött megállapodásban a Fudan képviselői megerősítik, hogy a kampuszfejlesztés nem állítható szembe a Diákváros programmal, azzal összhangban áll. Jelezte abbeli szándékát, hogy a továbbiakról egyeztetni fognak a kerülettel és a fővárossal, noha szerinte a most zajló viták nem a Fudanról szólnak, hanem a választási előkészületekről. Kitért arra is, hogy Baranyi Krisztina lehetetlent kér, amikor a hitelszerződést szeretné látni, ugyanis nincs ilyen. "A sajtó azt írta, hogy megállapodtunk bankkal, megállapodtunk kivitelezővel… Pedig senkivel nem állapodtunk meg efféle részletekről. Ha valaki csak egy kicsit is érti, hogy hogyan kell működnie egy közösségi beruházásnak, az ilyet nem mond. Kaptunk három kínai banktól három finanszírozási ajánlatot, amiket megnéztünk, rossznak bizonyultak. És kaptunk egy itt működő kínai cégtől – a China Constructiontől – is egy ajánlatot, hogy ők ezt megépítenék. Ezt is megnéztük, de ennek ennyi jelentősége volt, ezzel nagyjából itt véget ért a történet. Semmilyen megállapodás nincs, nem is lehet" - fogalmazott. Palkovics László nemmel felelt arra a kérdésre, miszerint a beruházást oda tudják-e ígérni kínai cégeknek. Hozzátette, mindenképpen lesz közbeszerzési eljárás a beruházásnál. Arra a kérdésre nem mondott konkrét számot, hogy a teljes költsége mennyi lesz a projektnek. Mint a Népszava is beszámolt róla, heves politikai csaták zajlanak a kínai elitegyetem leendő budapesti kampuszának felépítésével kapcsolatban. A legnagyobb kérdés az, a területen hogy fog megférni egymás mellett a Fudan és a Diákváros, amelyet a kormány állítólag továbbra is meg akar építeni. Erről ide kattintva olvashatnak bővebben.