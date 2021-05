Boris szóvivője elítélte Orbán korábbi, bevándorlókra vonatkozó kijelentéseit

Korábban Johnsonnak sem tetszett, amit a magyar miniszterelnök a migránsokról mondott.

Orbán Viktor pénteken Londonba utazik, hogy Boris Johnson brit miniszterelnökkel egyeztessen. Többek között erről a találkozóról is megkérdezték csütörtökön Johnson szóvivőjét, aki elmondta, hogy mivel Orbán fogja betölteni a V4-ek elnöki posztját az év második felében, az Egyesült Királyságnak – gazdasági és biztonsági szempontokból – fontos, hogy együttműködjön Magyarországgal – számolt be a The Guardian . A portál a brit PA hírügynökség hivatkozva azt írja, hogy miniszterelnöki szóvivő szót ejtett Orbán Viktor korábbi, muszlimokra és bevándorlókra vonatkozó kijelentéseiről, elítélve azokat. Felidézte, hogy a magyar miniszterelnök 2018-ban például muzulmán inváziós erőkről beszélt, és méregnek nevezte a migránsokat. A szóvivő elmondta, hogy bátran felteszik majd az emberi jogokkal kapcsolatos kérdéseiket, és hozzátette, hogy korábban Johnson is elítélte Orbán kijelentéseit. ( hvg.hu