Összefügg az agy mérete az ásítás hosszával

Súlyos fenyegetést jelentenek Hawaii körüli vizek élővilágára a gyakran évtizedekig is úszó halászhálók.

A Hawaii körüli vizek élővilágára súlyos fenyegetést jelentő és a partokat a beléjük gabalyodott állatok tetemeivel beterítő „szellemhálók” eredetének felkutatásába kezdtek helyi szakemberek. A szakértők szerint a halászhálók egy része véletlenül veszik oda a tengerben, ám előfordul, hogy az illegálisan tevékenykedő halászhajók szándékosan hátra hagyják őket, vagy a halászok egyszerűen kivágják és a vízbe dobják a hálók sérült részeit, ahelyett, hogy visszavinnék a darabokat a szárazföldre. A szellemhálók gyakran évtizedeken át sodródnak a nyílt vízben, foglyul ejtve a tengeri teremtményeket, végigszántva a korallzátonyokat, súlyos ökológiai károkat okozva. Noha világszerte előfordulnak az óceánokban, a Hawaii körüli vizek igazi gócpontjai ezeknek a tengeri hulladékoknak, mivel a csendes-óceáni nagy szeméttenger keletre, egy másik hatalmas hulladékmező pedig nyugatra terül el a szigetcsoporttól. A szellemhálók azonosításra irányuló erőfeszítéseket rendkívül megnehezíti, hogy a tengeri hulladékok rengeteg különböző országból származnak és a halókon szinte semmilyen egyedi azonosító vagy jellegzetesség sincsen.

A Hawaii Pacific University hallgatója, Drew McWhirter és kollégái most igazi detektív munkába kezdtek, hogy visszakövessék ezeket a szellemhálókat egészen a halászhajókig és a gyártókig. „Nagy kihívásnak nézünk elébe, megpróbáljuk visszakövetni őket a forrásig. Ha elbukunk, az újabb bizonyítékul fog szolgálni a törvényalkotók számára a halászfelszerelések azonosíthatóságának fontosságáról és talán előtérbe hozza az ezzel kapcsolatos szabályozásokat” – mondta Jennifer Lynch, az egyetem tengeri hulladékkal foglalkozó kutatóintézetének társigazgatója. Hozzátette, a lehető legalaposabban fognak eljárni a vizsgálat során, hogy a legpontosabban tudják bemutatni a problémát. A kutatók három helyszínről gyűjtenek be szellemhálókat, köztük a lakatlan Északnyugati Hawaii-szigetek partjaitól, amely a Papahanaumokuakea Tengeri Nemzeti Emlékhely része. Egy áprilisi expedíción csaknem 50 tonna hálót és egyéb felszerelést gyűjtöttek be a világörökség részét képező Papahanaumokuakea területén.