Orosz akcentussal hívták éjjel, hogy a farkasokat letartóztatják

Emőke mezítláb is eléri a 212 centit, ez is kritérium volt a felvételijén. Pedig nem kosárlabdázott, hanem repült. A Malévnál kezdett, aztán egy arab társasággal járta be a világot és kóstolt bele a luxusba. Tíz év után hazaköltözött, tizennégy éve állatokat reptet. Negyven fölött balettal és jégtánccal fiatalodik.