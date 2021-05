Napi vírus: 28 beteg hunyt el, 448 új fertőzöttet találtak

Kisvárdán a volt miniszter állítólag személyesen ígérte meg, hogy senkit nem rúgnak ki, és hogy alapvetően „senki semmit nem fog érezni” a váltásból.



Júliustól a görögkatolikusok fenntartásába kerül a sok milliárdból kistafírozott Felső-szabolcsi Kórház; ahogy Kisvárdán semmi, ez sem független a Fidesz exminiszter képviselőjétől, Seszták Miklóstól – írja a hvg.hu az ingyenes kórházjuttatás történetét feldolgozó összeállításában. Ahogyan arról a Népszava is beszámolt, egy idén április 29-i kormányhatározat döntött a fenntartóváltásról:

a kormány ingyen átadja a kórházat a görögkatolikus egyháznak „a lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátórendszer továbbfejlesztése érdekében”. Orbán Viktor felhívta az alapítói jogok gyakorlóját, Kásler Miklóst, hogy lásson neki az átadás előkészítésének, legkésőbb június 1-jéig.

Mint lapunk kiemelte, a térség fideszes országgyűlési képviselőjét, Seszták Miklóst szoros kapcsolatok fűzik az egyházhoz: maga is görögkatolikus családba született, édesapja pedig a haláláig lelkészként szolgált Kisvárdán, írta a Népszabadság még 2014-ben. A hvg.hu tovább részletezte: a volt miniszter öccse, Seszták István a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, azaz a hazai görögkatolikus egyház „negyedik embere”, az egyházat irányító Metropóliai Hivatal vezetője. A Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöki posztját is betöltő fivér tagja volt annak a görögkatolikus vezetőkből álló küldöttségnek is, amely tavaly karácsony előtt Orbán Viktornál tett látogatást a karmelita kolostorban. A lap felidézte, hogy a miniszterelnöki találkozó után hat nappal megjelent határozattal a kormány az egyházi támogatások között is rekordösszegnek számító 8,75 milliárd forint átcsoportosítását rendelte a Görögkatolikus Metropóliának.

„A gigantikus juttatás – mint az a metropólia HVG-nek küldött válaszából kiderül – nem függ össze a kórházátadással, de a 80 ezer ember ellátásáért felelős intézmény nem is szorul különösebben támogatásra: 2010–2016 között 3,5 milliárd forintból újították fel a pincétől a padlásig, a gépészeti, közmű- és elektromos hálózattól a kórtermeken, a nyílászárókon és az orvosieszköz-parkon át az informatikai rendszerekig” – írták.

Seszták Miklós Fotó: Népszava

Ugyanakkor megjegyezték, hogy a fejlesztések a nagyrekonstrukció után sem álltak le, az utóbbi négy évben további közel egymilliárd forint jutott az elavult CT- és röntgenberendezések cseréjére, a mosoda és a konyha felújítására, egy napelemes rendszer ki- és egy detoxikáló, illetve egy új informatikai épület felépítésére. A fenntartóváltás aggodalmat keltett a kórház dolgozóiban annak ellenére, hogy a metropólia már a kormányhatározat másnapján hosszú közleményben igyekezett egyértelműsíteni, hogy „csak szemléletbeli változásokat” tervez az intézményben, a kórházigazgatóval jó kapcsolatot ápoló Seszták Miklós pedig állítólag személyesen ígérte meg egy szűkebb körű értekezleten, hogy senkit nem rúgnak ki, és hogy alapvetően „senki semmit nem fog érezni” a váltásból. A lapnak a Görögkatolikus Metropólia a saját szemszögéből így foglalta össze a fenntartóváltás lényegét:



„A kórházban folyó tevékenységet alapjában véve jobbá teszi, ha abban jelen van a másik emberhez szeretettel való fordulás, a megértés, az empátia, hiszen a testi problémák mellett a lelki sebeket is gyógyítani szükséges, és ezt a hozzáadott értéket a betegek és hozzátartozóik igénylik és értékelik.”



A hvg.hu ugyanakkor kiemelte, hogy a Felső-szabolcsi Kórház néhány éve a határon túlról jövő, „külön perkáló” ukránok (és a magyarútlevéllel, illetve – sok esetben fiktív – magyar lakcímmel rendelkező, de a magyar nyelvet nemigen beszélő kettős állampolgárok) tömegeiről híresült el. A Népszava két éve helyszíni riportot is közölt arról a feszültségről, amit a határon túlról jövők miatt megnőtt várakozási idő gerjesztett az intézményben. Az összeállítás végén kitértek arra is, hogy a kórház epilepszia-szakrendelése az intézmény honlapján ma is ezzel a szöveggel hirdeti magát: