Operatív törzs: Itt az indiai mutáns, újabb hullám fenyeget

Akár tíz-húsz százalékos áremelkedés lehet belföldön is, a hazai utak mégis felkapottabbak.

Drágább lesz az ide nyaralás, mint tavaly volt, de a belföldi turizmus igencsak felkapott lesz a koronavírus-járvány enyhülésével – vélekedett az ATV híradójának Kiss Róbert Richárd. A szakújságíró szerint ez már tavaly is így volt, és a legtöbben a Balatonra mentek. A turisztikai újságíró most arra számít, hogy idén is a „magyar tenger” és a hagyományos fürdővárosok – ilyen például Gyula, Eger vagy Sárvár – lesznek a fő célpontok. A külföldre igyekvők zöme Horvátországba és Görögországba mehet. Áremelkedésre mindenhol számítani kell. A szakértő szerint Magyarországon vélhetően 10-15 százalékos áremelkedésssel találkozhatunk a legtöbb felkapott helyen, de van, ahol 20 százalékkal is több pénzt kérhetnek a szállásért, az ellátásért, mint tavaly. Úgy vélekedett, hogy a drágulás legfőbb oka nem az, hogy a szolgáltatók irreális nyereséggel pótolnák az eddigi veszteségeiket, hanem a magasabb infláció. Külföldön egyébként vannak olyan országok, ahova idén szinte biztos, hogy még nem utazhatunk nyaralni. Ausztráliában a miniszterelnök például kijelentette, hogy talán 2022 nyarán már mehetnek hozzájuk turisták, az Egyesült Államokban pedig még átszállási szándékkel sem lehet megállni. A körkép szerint vannak olyan országok, ahol szinte semmit nem kérnek: pédául Costa Ricába vagy a Dominikai Köztársasába hőmérsékletmérés után bemehetünk. Szerbiában, Montenegróban és Szlovéniában elég csak a védettségi igazolványt felmutatni, de Horvátország határán a védettségi igazolványon túl magunkkal kell vinni azt a papírt is, amit az oltáskor kaptunk. Náluk ugyanis igazolni kell, hogy már a második oltás után is eltelt két hét. Ugyanakkor az ATV híradója által megkérdezettek közül csak kevesen terveznek külföldi utazást, azonban Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke azt mondta: a náluk érdeklődőket a beutazási feltételek mellett a koronavírus-fertőzés kockázata foglalkoztatja leginkább. Nekik azt javasolja, hogy kössenek útlemondási biztosítást, hiszen akkor betegség esetén is visszatérítik a pénzünket.