Lehallgatási jegyzőkönyv: a fideszes honatya átvette a szatyornyi pénzt, és indult öltönyöket venni Ausztriába

Még 500 ezren vannak, akik regisztráltak, de eddig nem vették fel az oltást, a 16 éven felülieket továbbra is lelkesen biztatják az oltakozásra.

Az indiai vírus itt van már Magyarországon, és a szakemberek szerint jöhet az újabb hullám – jelentette be az operatív törzs pénteki tájékoztatóján György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Az operatív törzs országos oltási munkacsoportjának vezetője arra kérte a 16 éven felettieket, regisztráljanak, foglaljanak időpontot mielőbb. Megjegyezte: az eddig regisztráltak 90 százaléka már megkapták az oltást, még 500 ezren vannak, akik nem. Müller Cecília országos tisztifőorvos az indiai mutánsról azt mondta:



„Az elmúlt napokban két indiai variánssal fertőzöttet találtak. Egyikük már meggyógyult, a másikuk kórházban van, de nincs lélegeztetőgépen, rehabilitációja napokon belül véget érhet.”

A szakember emlékeztetett, ahogy korábban is említette, „a vírus nem ismer határokat”, így várható volt az indiai mutáns megjelenése, ráadásul a két érintett személy nem is járt külföldön. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy egyre több közlemény és publikáció támasztja alá:

„az indiai mutáns ellen is hatékony valamennyi Magyarországon” használt oltóanyag, mind a hat vakcina”.

Ahogyan azt kedden bejelentették , az operatív törzs tájékoztatója napi rendszerességgel megszűnt, és a mostanit a jövő hét keddi követi.

„A koronavírus harmadik hulláma lecsengőben van, és ez örömmel és bizalommal tölt el bennünket a következő időszakra vonatkozóan is” – mondta az országos tisztifőorvos.

Az országos oltási munkacsoport vezetőjével együtt ő is további „oltakozásra” buzdított mindenkit, mondván: amennyiben valaki fertőződik a vírussal, nincs olyan adat, tényező, tudományos evidencia arra, hogyan zajlik majd a betegsége.

„Ha a saját szervezetüket megvédik, akkor érezhetik magukat és környezetüket biztonságban. Védetté kell tenni magunkat, vegyék fel a védőoltásokat” – figyelmeztetet.

Müller Cecília a legfrissebb, eddig még nem közölt járványügyi adatok közül azt emelte ki, hogy az elmúlt heti adatokhoz képest erre a hétre országosan már 39 százalékos csökkenést mutatott az új fertőzöttek száma, sőt két megyében (Somogyban és Csongrád-Csanádban) 59 százalékot. Viszont Vas megyében 9 százalékos volt a növekedés. A szakember ismertette, hogy a környezetegészségügyi adatok is biztatók: a múlt heti enyhe csökkenés és stagnálás után a mostani szennyvízminták túlnyomó többsége alacsony vírus-koncentrációt mutat. Müller Cecília végezetül azzal büszkélkedett, hogy az elölt vírust tartalmazó, hazánkban is alkalmazott kínai Sinopharm vakcionáról kedvező részvizsgálati eredmény jelent meg „egy nívós amerikai lapban”. A Journal of the American Medical Association Akadémiai folyóirat szerint jóval 70 százalék fölötti hatásosságot és hatékonyságot mutatott ki a több arab országban, 42 ezer emberen elvégzett vizsgálat. Korábban az operatív törzs tájékoztatóinak részeként Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese rendre közölte a koronavírus-járvánnyal összefüggő rendőri intézkedések adatait. Ezeket az ötmillió fölötti beoltottat követő enyhítések után már nem vezette elő, de felhívta a figyelmet a korábban már ismertetett új szabályok részleteire. Ezek között említette, hogy zenés-táncos rendezvényre csak védettségi igazolvánnyal lehet menni, lakodalomba viszont anélkül, 200 főig. Arról is beszélt, hogy a gyülekezési jogunkkal hogyan élhetünk ezután.

„A szabadtéren tartott gyűléseken 500 fő alatt nem védett személy is részt vehet, ám afölött csak védettségi igazolvánnyal rendelkező, illetve a hozzá tartozó kiskorú” – húzta alá.

Kiss Róbert még megjegyezte azt is, hogy spontán gyűlés viszont nem lehetséges. Egyéb szabadtéri rendezvényen – például a most hétvégi gyermeknapon – 500 fő alatt nem védett személy is részt vehet, viszont zárt térben rendezett eseményre csak a védettek léphetnek be.