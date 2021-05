Nagy-Britannia engedélyezte a Janssen vakcináját

A kormány egyúttal 30-ról 20 millió adagra csökkentette rendelését.

A brit gyógyszerügynökség engedélyezte a Johnson & Johnson leányvállalata, a Janssen koronavírus elleni oltóanyagát - közölte a londoni egészségügyi minisztérium pénteken. A tárca hozzátette: a kormány egyúttal 30-ról 20 millió adagra csökkentette rendelését a vakcinából, amely az idei év későbbi szakaszában válik elérhetővé a lakosság számára. A Janssen vakcinája az új típusú koronavírus elleni negyedik oltóanyag, amelyet engedélyeztek Nagy-Britanniában az amerikai Pfizer és a német BioNTech közös fejlesztésű vakcinája, valamint a brit-svéd AstraZeneca és az amerikai Moderna után. Boris Johnson brit miniszterelnök a Twitteren üdvözölte a döntést, amely szerinte új lendületet ad a sikeres brit oltási programnak. Nagy-Britannia felnőtt lakosságának eddig körülbelül kétharmada kapta meg legalább az első oltását a koronavírus ellen. A kormány azzal indokolta a Janssen-szállítmány csökkentését, hogy példátlan mértékben és tempóval halad az oltási kampány. Matt Hancock brit egészségügyi miniszter aláhúzta: a Janssen vakcinájának ennek ellenére kulcsfontosságú szerepet szánnak a következő hónapokban, mert csak egy adag kell belőle a védettség kialakulásához. A Janssen oltóanyagát az Egyesült Államok és az Európai Unió is engedélyezte. Az elmúlt időszakban olyan jelentések láttak napvilágot, amelyek szerint a vakcina - az AstraZenecáéhoz hasonlóan - egyes esetekben vérrögképződést okozhat. Éppen ezért Nagy-Britanniában azt javasolták a negyven évnél fiatalabbaknak, hogy az AstraZeneca helyett másik oltóanyaggal oltassák be magukat. Hasonló ajánlás a Janssen esetében is várható.