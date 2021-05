Csak negatív koronavírus-teszttel mehetnek be külföldiek az EB-meccsekre

A kormányzati vlogger szerint ugyanis a jövő évi választásokon hazánk megmaradása a tét.

Csütörtök este startol Rákay Philip új Youtube-platformja, a Patrióta. Minderről maga az érintett beszélt a Mandinernek adott interjújában. A várható műsorról azt mondta, lesznek új, talán szokatlan hangvételű interjúk, háttérbeszélgetések és világmagyarázó elemzések is. Rengeteg tervük van és jórészt fiatalok alkotják a csapatot, akik roppant tehetségesek és büszkén vállalják értékrendjüket.

Arra a felvetésre - mely szerint ez a csatorna lesz-e a jobboldali partizán, azt felelte - "ők a partizánok, mi pedig a patrióták. Szerintem ez mindent elmond arról, kik vagyunk és miben hiszünk." Hozzátette azt is, hogy a jövő évi választásokon hazánk megmaradása a tét. "A Gyurcsány házaspár vezette koalíció – bárki is legyen a kirakatfigurájuk –, háttérben a globális pénzhatalmi hálózat ön- és közveszélyes víziójával, végzetes kombó volna Magyarország számára" - vizionálta. Arról is beszélt, az a célja, hogy a „takarékláng üzemmódból” feljebb tekerje azoknak a jobboldali szavazóknak a lelkesedését, akik az elmúlt években megfáradtak, beleuntak a politikába és nem érzik a jövő évi választás súlyát. A Fidesz facebookos nyomulásáról korábban lapunk is beszámolt, amelyet ide kattintva olvashat el.