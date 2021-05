Hat év után ismét a Ferencváros nyerte a női kézilabda NB I-et

A 42 éves sportoló csütörtökön nem jelent meg a Magyar Sportlövők Szövetségének fegyelmi bizottsága előtt.

Írásban tett vallomást Sidi Péter, a világ- és Európa-bajnok sportlövő továbbra is tagadja, hogy köze lenne a világranglista-vezető Péni István indiai világkupán adott pozitív doppingmintájához. A 42 éves sportoló csütörtökön nem jelent meg a Magyar Sportlövők Szövetségének fegyelmi bizottsága előtt, maga helyett egy vallomásként értelmezhető levelet küldött, ebben jelezve, hogy távollétében ügyvédje képviseli az érdekeit. Sidi szerint Péni beszélgetésre invitálta az általa sokszor kritizált puskája tartozéka ügyében a szobájába, ezt nyomatékosítva adott egy kártyakulcsot, hogy ott találkozzanak. Sidi azt írja, a videófelvételen is látszik, hogy nem lopózkodva vagy elmaszkírozva jelent meg a megbeszélt időpontban. Hozzátette: 45 percig várt Pénire, ezután a kártyakulcsot az asztalon hagyva távozott a szobából. Sidi most már azt gondolja, Péni valójában nem is akart beszélni vele, csak be akarta csalni a szobájába, hogy ezt később ellene felhasználhassa. „Most már tudom, hogy a célja az volt, hogy okot csináljon egy fegyelmi büntetésre, hogy eltiltsanak, és ne tudjak részt venni a mostani Európa-bajnokságon és az olimpián.” Sidi ennek fényében azzal a kéréssel fordult a fegyelmi bizottsághoz, a fentiekre tekintettel állapítsák meg, hogy nem követett el fegyelmi vétséget, és a vele szemben folyó eljárást szüntessék meg.