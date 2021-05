Mutatjuk, kiket jelölnek az SZFE szenátusába

Nagy nevetéseket is tartogat a Jóbarátok: Újra együtt. Az egyszeri epizódot lehet szeretni és kritizálni, akár a tizenhét éve véget ért szériát is. Máris akadt olyan ország, ahol a produkciót cenzúrázták.

Talán nincs, aki ne tudná, miről beszélünk, ha a Jóbarátok sorozatot említjük. Bár akadnak, akik nem jönnek lázba az 1994-ben indult amerikai szituációs komédiától, sokan mások még napjainkban is újra és újra el tudnak merülni az egyes részekben. Kívülről fújják a párbeszédeket, akár angolul, akár magyarul a bravúros szinkron nyomán. Mindazokat, akik az utóbbi táborhoz tartoznak – nincsenek kevesen, a sorozatot több mint százmilliárd alkalommal tekintették meg indulása óta –, komolyan felcsigázta, amikor a műsor készítői két éve bejelentették: tizenhét év után érkezik a folytatás. Igaz, jelezték, nem klasszikus folytatás lesz, a színészek (Courtney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry és Matt LeBlanc) nem karaktereiket formálva, hanem önmagukként térnek vissza. Az HBO GO-n angol nyelven, magyar felirattal is látható Jóbarátok: Újra együtt bőven okoz meglepetéseket. Helyet kap benne beszélgetés James Cordennel, láthatunk rendhagyó divatbemutatót Justin Biberrel és Cindy Crawforddal, újra nézhetünk egy-egy ikonikus momentumot, találkozhatunk a szériában rövidebb-hosszabb ideig mellékszerepeket játszó színészekkel is – köztük a Richardot alakító Tom Selleckkel, Rachel húgával, Reese Witherspoonnal, vagy Maggie Wheelerrel, aki a jellegzetes nevetéséről ismert Janice szerepét játszotta. Vannak kimaradt jelenetek és kulisszatitkok is, ismert és kevésbé ismert nézők: így a BTS koreai fiúegyüttes, David Beckham labdarúgó, Malala Júszafzai, vagy Kit Harington, a Trónok harca színésze. Beszélnek arról, milyen hatással volt rájuk a sorozat, melyek a kedvenc jeleneteik, egy-két sorsdöntő kvízkérdés is akad. Épp annyira váratlan – olykor kiszámítható, máskor fordulatos – és bekategorizálhatatlan ez a rész, mint a tíz évadot megélt széria. Egyfelől felülünk a nosztalgiavonatra Phoebe, Rachel, Monica, Ross, Chandler és Joey társaságában (a színészek a díszletbe lépve önkéntelenül mégiscsak felveszik karaktereik jellemvonásait), másfelől a rajongók Jóbarátokról való tudása apró, finom részletekkel egészül ki. Egyes pontokon úgy érezhetjük, szükségtelen a sztárparádé, mesterkéltek a műsorvezetői kérdések, és az is felmerülhet, jó lett volna, ha szóba kerülnek az elmúlt évek problémafelvetései. Például: a széria lehetett volna kevésbé sztereotipikus a nemi szerepek, az identitás kérdéseiben, szerepeltethetett volna többször színesbőrű szereplőket. Ám a Jóbarátok visszatérésétől sokan mégis ezt a megnyugtató, önfeledt „buborékot” várhatták. Azt az epizódokat jótékonyan körülvevő közeget, amely a gondtalan mindennapokból, a felhőtlen kacagásokból, a barátság megtartó erejéből szövődött. Bár időnként láthatunk üresjáratot a mintegy másfél órás epizódban, a következő pillanatban már azon kaphatjuk magunkat: a színészekkel együtt nevetünk, vagy a könnyeinket törölgetjük, mintha csak régi, kedves ismerősök között volnánk. A Jóbarátok atmoszférája mintegy két évtizeddel a széria befejezése után is képes érzelmeket kicsalni a nézőkből. Infó: Jóbarátok: Újra együtt (Friends: The Reunion) HBO GO, 2021 – angol nyelven, magyar felirattal



Kopasz cenzor Lady Gaga, Justin Bieber, a BTS zenekar szereplését, a homoszexualitásra utaló mondatokat, az eredeti szériából beidézett egyes jeleneteket is kivágtak a műsorból kínai streamingszolgáltatók – adta hírül a BBC. A hírportál szerint nem tudni, a cenzúra állami utasításra történt-e, vagy a szolgáltatók maguk döntöttek-e így, a rövidítés ugyanis eltérő volt: az iQiyi hat, a Tencent Video öt, a Youku négy percet vágott ki az epizódból. A BBC szerint e lépés oka lehet, hogy az említett előadók korábbi megnyilvánulásai érzékenyen érintették Kína politikai vezetését.