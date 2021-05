350 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, meghalt 19 beteg

965 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 114-en vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 137 031 fő, közülük 3 582 547 fő már a második oltását is megkapta. Azt írják, hogy Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. A május 30-i gyermeknapi zenés-táncos rendezvényeken a védettségi igazolvánnyal rendelkező szülők, felnőttek és a velük lévő 18 év alatti gyerekek, fiatalok vehetnek részt. Jelenleg Pfizer, Sinopharm, korlátozott mennyiségben még Szputnyik és egyes oltópontokon Moderna oltás is foglalható - tájékoztatnak.