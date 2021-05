Élj tiszta tüdővel! – Így segít a dohányzásról való leszokásban a Korányi

Ismeretterjesztő és támogató kampány indul hétfőn. Csak egy adat: egy magyar dohányzó átlagosan 2816 szál cigarettát szív el évente.

Napjainkban az egészségtelen táplálkozás után a dohányzás járul hozzá a legtöbb halálozáshoz Európában és Magyarországon is. Hazánkban a dohányzás felelős a halálozások 21 százalékáért, éves szinten pedig 25 500 ember hal meg a dohányzással összefüggésbe hozható szövődmények miatt – írja a Népszavához vasárnap eljuttatott közleményében az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Hétfőn, május 31-én van a dohányzásmentes világnap, amelynek alkalmából a kórház „Élj tiszta tüdővel!” címmel elindítja a dohányzóknak szóló országos kampányát. Kiemelték, hogy szinte minden dohányzó tisztában van azzal, milyen káros hatással van egészségére, de mégsem tudja vagy akarja feladni szenvedélyét. Az új kampány célja, hogy megmutassa: egészséges tüdővel mennyivel jobb és könnyebb minden, egyben biztosítják a leszokáshoz elengedhetetlen támogatást is.



A Korányi Intézet 2019 végén készített felmérése egy furcsa ellentmondásra is rávilágított: a magyar lakosság 45 százaléka vallja, hogy egészségesen vagy nagyon egészségesen él, és mindössze 16 százalék mondja az ellenkezőjét. Ezzel szemben 2019-ben a felnőtt lakosság 29,6 százaléka (a férfiak 34 és a nők 25 százaléka) dohányzott vagy használt valamilyen dohányzással összefüggő elektronikus eszközt.

Az adatok önmagukért beszélnek: a magyar dohányzók 92 százaléka napi rendszerességgel hódol szenvedélyének A dohányzók többsége már 18. életévének betöltése előtt rászokik a cigarettára. Az átlagéletkor 17,5 év – nők esetében ez valamivel magasabb, míg a férfiaknál alacsonyabb.



„Azt, hogy a dohányzás függőséget okoz, az is igazolja, hogy közel negyedük maximum fél doboz (10 szál), több mint felük 10-20 szál, egyötödük pedig akár egy doboznál (20 szál) is több cigarettát szív el naponta. Ezzel nem csak egészségüknek ártanak, hanem pénztárcájuknak is – a rendszeres dohányzók akár havi több tízezer forintot költenek dohánytermékekre” – írják.

Mint az a kutatásból is kiderül, a dohányzók tisztában vannak azzal, hogy szenvedélyük káros az egészségükre, ezért többen próbálkoznak meg a leszokással. A jelenleg dohányzók több mint egynegyede már tett kísérletet a dohányzás abbahagyására. Jó eredménynek számít, hogy több mint kétharmaduk sikeresnek minősítette a leszokási próbálkozást. A dohányzásból eredő nikotinfüggőség erős addikció. Sokan „egyetlen bűnös tevékenységüknek” tudják be, hogy az amúgy egészséges életük mellett mégis dohányoznak, pedig ez egy olyan krónikus betegség, aminek kezelésére léteznek eszközök. A dohányzást abbahagyóknál a legfontosabb ok a saját egészségük volt (58,2 százalék), a második helyen a cigaretta ára szerepelt (24,8 százalék).



„A dohányzás következtében több mint 7000 mérgező és legalább 70 ismert rákkeltő vegyület jut a szervezetbe, amelyek szinte minden szervrendszerben károsodást idézhetnek elő. Gyulladás alakulhat ki, amely az érrendszeren és a tüdőszöveten keresztül számos belszervi működést károsíthat, különböző biológiai mechanizmusok révén pedig daganatképződéshez vezethet” – hívták fel a figyelmet a legsúlyosabb egészségügyi következményekre.



Közismert, hogy a dohányfüst a dohányzó környezetére is káros. A kampány keretében arra is rávilágítanak, hogy a gyermekekben és serdülőkben akadályozza a tüdő egészséges fejlődését, amelynek következtében emelkedik az idült légzőszervi betegségek, így az asztma és a korai COPD kialakulásának kockázata. A Covid-19 járvánnyal küzdő világunkban pedig különös fontosságot kap a dohányzás abbahagyása és a dohánymentes környezet kialakítása. A leszokás akkor tud sikeres lenni, ha a nikotinfüggőség gyógyszeres kezelése mellett más tényezőkkel is foglalkozunk. Ebben segíthet az Országos Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ ingyenes telefonos leszokástámogató tanácsadási programja (06-80-44-20-44), illetve a tüdőgondozók és az egészségfejlesztési irodák egyéni és csoportos tanácsadási programja. A hétfőn induló „Élj tiszta tüdővel!” kampánnyal, valamint a leszokással kapcsolatos információkat bárki megtalálja a www.eljtisztatudovel.hu weboldalon.