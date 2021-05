Visszakoztak: Mégsem ellenőrzik a tanárok privát számítógépeit

Visszavonulót fújt a tankerület, már nem akarnak a pedagógusok otthoni számítástechnikai eszközeiben nézelődni.

Nemcsak a munkahelyi, hanem a pedagógusok saját, otthoni számítástechnikai eszközeibe is bele szeretett volna nézni az egyik tankerület, ám az ehhez szükséges beleegyező nyilatkozatot végül visszavonták - tudtuk meg a Klebelsberg Központtól (KK). Az állami iskolafenntartó ezt azzal magyarázta, hogy a digitális munkarend véget ért, így nincs szükség a tanárok privát, de a távoktatásban is használt számítógépeinek, okostelefonjainak "biztonsági céllal" történő ellenőrzésére. A Népszava még márciusban számolt be a pedagógusoknak kiküldött megállapodás-tervezetről, amit a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) tett közzé. Ennek aláírásával az érintett tanárok felhatalmazhatták volna a tankerület munkatársait, hogy egy előre egyeztetett ellenőrzés során betekinthessenek a munkához használt eszközökbe - akár távoli hozzáféréssel is. Bár a tervezetben kikötötték, hogy magánjellegű tartalmakat nem néznek meg, a PDSZ szerint erre nem volt valódi garancia, a dokumentumban ugyanis az is szerepelt: ha egy adott fájl elnevezéséből nem derül ki egyértelműen, hogy magánjellegű, azt is megnyithatják. A szakszervezet szerint mindez azt jelentette volna, hogy lényegében semmi sem maradhat rejtve a tankerület elől. Megkeresésünkre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) is foglalkozott az üggyel. Péterfalvi Attila NAIH-elnök lapunknak küldött állásfoglalásából az derült ki, egy ilyen megállapodás megkötése önmagában nem ütközik jogszabályba, ugyanakkor a szóban forgó tervezet több pontja is kifogásolható és a hatóság gyakorlatával is ellentétes. Például a munkáltatónak a magáncélú adatok megismeréséhez semmilyen esetben sincs joga. A KK-tól azt is szerettük volna megtudni, azok a pedagógusok, akik végül aláírták a nyilatkozatot, számíthatnak-e ellenőrzésekre, vagy a digitális munkarend megszűnésével már az ő esetükben sem fog erre sor kerülni. Azt írták: az érintett tankerületi központ részéről egyetlen szerződés sem került aláírásra, így azok nem is léptek hatályba, s a tankerület egyetlen, a kérdéssel összefüggő ellenőrzést sem tartott. Egy érintett pedagógus viszont arról számolt be lapunknak, biztosan tudja, hogy kollégái közül többen is aláírták a megállapodást. Sőt tud olyan iskoláról is, ahova már a digitális munkarend megszüntetése után küldték ki a beleegyező nyilatkozatokat. Igaz, ezek aláírása senki számára sem kötelező, és olyan esetről sem lehetett még hallani, hogy bárkit is ellenőrzés alá vontak volna. Ugyanakkor a PDSZ szerint amíg ennek csak a lehetősége is fennáll, addig nincs ok nyugalomra.