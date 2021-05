Luxusutazásokat, bőröndöket és Dunakavicsot is összedobtak az adófizetők az Antall József Tudásközpontnak

Az évről évre növekvő kormányzati támogatás ellenére az alapítvány kasszája gyakran kiürült.

A Direkt36 emlékeztet arra, hogy az évről évre növekvő kormányzati támogatás ellenére az alapítvány kasszája gyakran kiürült, és az alkalmazottak többször heteket-hónapokat vártak arra , hogy fizetést kapjanak. Ez 2021-ben is megtörtént. Miközben az alapítvány 2016-ban olyan nehéz helyzetben volt, hogy folyószámlahitelből fizette a béreket is, egy háromfős delegáció skandináv körútra ment, amelynek során útba ejtettek egy festői fjordot is. A kiadások 2018-ra annyira megszaladtak, hogy a kormánynak az éves támogatáson túl további 250 millióval kellett megtámogatnia a szervezetet. Papíron egy másik kormánypárti alapítvány adta a pénzt, költségvetési támogatást ugyanis tilos adósságkezelésre fordítani. A Miniszterelnökség a Direkt36 kérdéseire azt válaszolta, hogy kivizsgálják, hogy vajon az AJTK „hatékonyan és céljához méltó módon” használta-e fel a kapott közpénzt. Az AJTK pedig a luxushotelekről azt közölte, hogy a szállások kiválasztásakor protokolláris és biztonsági szempontokat is figyelembe vettek. Állításuk szerint bizonyos költések adminisztrációs hiba miatt jelentek meg a lap birtokába került dokumentumokban. Az alapítvány szerint nem összeférhetetlen az, hogy családtagokat alkalmaznak a Tudásközpontnál. Számos kérdésre – például Antall Péter fizetéséről vagy a szervezet eladósodásáról – nem reagáltak.