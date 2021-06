Bernal örömet hoz, az állam golyót ad

Halálos veszélynek teszik ki a Copa Américán szereplő labdarúgókat, de ez igaz a tokiói nyári olimpián indulókra is.

Csak kapkodom és csóválom a fejem, mennyire nem számít az ember a mai világban. A dél-amerikai labdarúgó-szövetség két héttel a június 13-ai nyitány előtt elvette a Copa America rendezési jogát Argentínától, miután az országban erősödött a Covid-hullám, és a járványban már eddig is 77 456-an haltak meg. Ez már a második törlés volt, mert – először a 105 éves torna történetében – két ország adott volna otthont a vetélkedőnek, de május 20-án Kolumbia kiesett, miután április végétől ismét tüntetések kezdődtek a már a múlt év óta tömegesen elutasított Iván Duque elnök ellen, ezúttal a pandémia közepette előterjesztett adóemelések miatt.

A Copa szempontjából Duque a múlt, Luque a jelen.

E paraguayi városban ülésezett ugyanis a térségi futballszervezet, a Conmebol tanácsa, hogy eldöntse, egyáltalán megrendezi-e a tornát vagy áthelyezi máshová. A labdarúgókkal nem nagyon törődik a testület, csak pimf Alissonról, Marquinhosról, Di Maríáról, Messiről, Luís Suárezről, Neymarról, effélékről van szó, ám aki nem tud annyira futballozni, mint az extraklasszisok, az is eltűnődhet: marionettbábu vagyok, hogy rángassanak ide-oda? De a tét nagy, a 2019-ben Brazíliában megrendezett Copa America 118 millió dollár tiszta hasznot hozott. Lehet ismételni: a Conmebol határozata értelmében megint Brazília ad otthont a tornának. Hogy az ország mennyire biztonságos a járvány szempontjából? Az ottani halálozások száma felülmúlja a 460 ezret, ezzel Brazília a földkerekség szomorú második helyezettje. Rontja a helyzetet, hogy a lakosság mindössze 21 százaléka kapott legalább egy oltást. A járványkezelés elégtelensége miatt a múlt hét végén tüntetések zajlottak Brazília-szerte Jair Bolsonaro elnök és kormánya ellen. A szélsőjobboldali vezető konzekvensen ellenezte a lezárásokat; azzal érvelt, hogy a gazdaság károsodása rosszabb lenne, mint maga a pandémia, és arra kérte a brazilok millióit, „ne nyafogjanak”.

Az emberélet nem minden régióban fontosabb a pénznél.

A The Japan Times nyilvánosságra hozta, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megköveteli a július 23-ától esedékes tokiói játékok résztvevőitől egy nyilatkozat aláírását. A Kyodo News úgy tudja, a pénteken elkészült dokumentum egyelőre csak tervezet, de Thomas Bach NOB-elnök már elismerte, a kartoték kitöltése „számos sportoló számára aggodalomra adhat okot”. A szereplőknek a következő szöveget kellene szignálniuk: „Elfogadom, hogy a játékokon a saját felelősségemre veszek részt, beleértve a részvételemre gyakorolt bármilyen fizikai hatást, súlyos testi sérülést vagy akár a halált is, amelyet az egészségügyi kockázatok vonnak maguk után, mint például a Covid-19 és más fertőző betegségek vagy az extrém hőmérsékleti viszonyok.” Lana Haddad, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság operatív igazgatója kiállt a különös formanyomtatvány mellett: „Ez megteremti az átláthatóságot – mondta –, egyúttal tartalmazza a játékok megfelelően tájékoztatott résztvevőinek beleegyezését.” Hozzátette: „Az egészségügyi melléklet elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a japán szervezőket mentesítsük a koronavírusos esetekkel kapcsolatos felelősség alól.” Tokióban és környékén jelenleg járványügyi vészhelyzet van, s a japán orvosok szövetségének vezetője arra figyelmeztetett: a játékok megrendezése akár a koronavírus egy új „olimpiai variánsának” megjelenéséhez is vezethet. Ettől függetlenül a NOB közzé tette: akkor is lesz olimpia az idén nyáron, ha a városban, illetve a prefektúrában nem oldják fel a rendkívüli állapotot. Japán a magyar kormány besorolása szerint „az utazásra nem javasolt országok” listáján szerepel. A felkelő Nap hazájába 152 országból nem lehet beutazni. Még a napokban is tüntetés volt Tokióban az olimpia ellen, a legújabb felmérések eredménye megegyezik a tavalyiakéval vagy a januáriéval: a japán lakosság több mint négyötöde, azaz százmilliónál is több ember ellenzi a játékok megtartását.