Orbán további húsz évre tervez

Az azonnali kérdések órájában többek között lekommunistázták a miniszterelnököt, aki most is megerősítette, hogy saját magát bérből és fizetésből élőnek tartja.

Az ellenzéki képviselők ismét kérdéseket szegeztek a kormányfőhöz az Országgyűlés hétfői ülésén. A sort a Jobbik elnöke, Jakab Péter kezdte, aki elmondta, úgy érzi magát, mint a rendszerváltás előtti időkben. Felemlegette, hogy amikor a minap kimondta a "ficsúr" kifejezést az ülésteremben, akkor bírságot kapott Kövér László házelnöktől. "

Nézze Miniszterelnök elvtárs...miniszterelnök úr (...) szeretnék Öntől mint régi kommunistától...bocsánatot, fiatal demokratától pedig tanácsot kérni, hogy így 32 évvel az úgynevezett rendszerváltás után, mégis, melyek azok a szavak, amelyeknek a kimondásáért büntetés jár Magyarországon?"

Ezután Jakab arról érdeklődött Orbánnál, hogy vajon minek nevezné azokat a fideszes politikusokat, akiket ő maga korruptnak tart. Meglátása szerint a fideszesek sértődősek, "mert szembe találják magukat egy igaz szóval és elkezd remegni a bajusz, nyomogatják a mikrofonomat, aztán meg jön a tízmilliós büntetés." Utóbbit nem értette, mivel az ellenzéket szólították már mindennek a kormányoldalról. "Én meg szólítsam Önöket mókuskának vagy, hogy?! Azok után, hogy kifosztották az országot (...) hogy Európa koldusaivá tették a magyarokat?! - fogalmazott a Jobbik elnöke.



Orbán Viktor válaszát azzal kezdte, hogy sokszor hallotta már a politikust, de még mindig nem tudja komolyan venni. A miniszterelnök komédiásnak nevezte Jakab Pétert, aki saját magából csinál bohócot. Felrótta neki, hogy mindez havi hatmillió forintba kerül a választóknak, egyúttal jelezte: a baloldalon Gyurcsány Ferenc a főnök és Jakabot is ő alkalmazza.

"Nem az eszéért, hanem azért, hogy egy csörgősipkát húzhasson a fejére, Ön pedig szorgalmasan rázza, rázza és rázza."

Orbán hozzátette, hogy ugyan a Gyurcsány elégedett Jakabbal, de a kormányoldal nem, ezért szellemesebb mutatványokat várnak tőle. "Kérjük, szedje össze magát!" - fejezte be mondandóját a miniszterelnök. Miután Jakab Péter ismét megkapta a szót, arra kérte Orbánt, hogy egyezzenek ki a "tolvaj" kifejezésben. A politikus úgy véli ugyanis, hogy a kormány a családoktól lop. Jakab a mondanivalóját már nem tudta befejezni, a levezető elnök ugyanis elvette tőle a szót. Később a Jobbik elnöke - miután újra felszólalhatott - bűnözőnek titulálta a kormány tagjait, akikből szerinte kijönne egy börtönválogatott. Egy sálat is felmutatott, amire az volt írva; "fizessenek a tolvajok." Erre ismét megvonták tőle a szót. Orbán Viktor erre már csak röviden vágott vissza, szerinte a Jobbik a legkorruptabb párt, mivel az előző ciklusban is eladó volt a párt, most viszont Gyurcsány vette meg őket.

DK: nem aggódunk a miniszterelnökért, hiszen bármikor kérhet családi segítséget

A Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese, Arató Gergely a miniszterelnök múlt heti kijelentéséről kérdezett , mely szerint ő maga bérből és fizetésből él. Megjegyezte, emiatt egy ficsúrnál is durvább f betűs szó is elhangzott a választók szájából. Arató felszólalásában arra kérte a kormányfőt, hogy mesélje el, milyen hátrány érte őt a járvány alatt. "Önök a válság alatt egész végig azért dolgoztak, hogy én elveszítsem az állásomat, amiért nem neheztelek" - kedélyeskedett viszontválaszában Orbán Viktor. Ezután kifogásolta, hogy az ellenzék semmiféle nemzeti összefogásban nem volt hajlandó részt venni és egyedül az érdekelte őket, hogyan buktassák meg a járvány alatt a kormányt. Ezt követően arról beszélt: bérből és fizetésből azok élnek, akik nem tőkejövedelemben részesülnek. Utóbbi alól csak a DK elnöke a kivétel, de "mindannyian az összes többi pártelnök és képviselők nagy része bérből és fizetésből él, ugyanis alkalmazottak vagyunk. Ön is, meg én is" - címezte mondandóját Arató Gergelynek, hozzátéve: a fizetésük az átlagjövedelemmel van összekötve. Az ellenzéki képviselő válaszképpen annyit jegyzett meg, nem aggódik a miniszterelnökért, mivel mindig fordulhat majd családi segítségért, mivel a kormányfő édesapjának cégéből most is egymilliárd forint feletti osztalékot vettek ki. "Na ennyit arról, ki él bérből és fizetésből, és ki él tőkejövedelmekből" - kommentált Arató Gergely. Orbán Viktor válaszában megismételte, bérből és fizetésből él, ugyanakkor nem szándékozik átmenni a tőkejövedelemből élők táborába.

"Nem fognak megszabadulni tőlem akkor sem egyébként, hogy ha terveik teljesülnek (miszerint az ellenzék leváltja Orbán Viktort - a szerk.), ugyanis parlamenti képviselőként itt maradok elég sokáig az Önök nyakán. Ne reménykedjenek, számíthatnak az együttműködésemre a következő húsz évben" - fejezte be fricskáját a kormányfő.

LMP: le kellene állítani Paks2-őt



A Paks2 projektről kérdezett az LMP politikusa. Keresztes László Lóránd felemlegette, hogy szerinte ezer sebből vérzik a projekt , ráadásul az orosz tervdokumentációban nagyjából félezer hibát találtak. Több aggályt is felsorolt, amelyekre szerinte nem érkezett válasz. Úgy véli, itt lenne az ideje az egész beruházást leállítani és megkérdezni erről az embereket. Orbán Viktor válaszában hangsúlyozta, a projekt megfelelő ellenőrzés és felügyelet alatt zajlik. Hangoztatta, nincs zöld jövő és klímavédelem atomenergia nélkül. Ez egy olyan tételmondat, amelyet az Európai Unió is elfogadott. Paks 2 hitele pedig kifejezetten kedvező és olcsó, sőt, arra is lehetőség van, hogy az orosz hitelből egy teljesen más, nemzetközi pénzpiaci hitelre is át lehet váltani megfelelő körülmények esetén. Nyomatékosította: az erről szóló szerződést megfelelő körültekintés mellett, illetve szakmai alapokon kötötték, Magyarország érdeke pedig az, hogy ezen az alapon be is fejeződjön.

Párbeszéd: Orbán egy hazaáruló

Az ellenzéki párt frakcióvezetője, Szabó Tímea a Fudan Egyetemmel kapcsolatban kérdezte a miniszterelnököt. Mondandója közben kezében lobogtatta azt a megállapodást, amelyet a kormány a fővárossal kötött és amely szerint felépül a Diákváros, amely 8-12 ezer hallgatónak biztosít olcsó lakhatást. Úgy véli, az egyezség megkötésekor egy szó sem esett a kínai elitegyetemről. Emiatt megkérdezte a miniszterelnököt, hogy mióta hazudik az embereknek. „Mennyit kap Ön vagy a családja azért, hogy kiárusítja és elárulja a saját hazáját…?” – kérdezte. Orbán Viktor azzal kezdte válaszát, hogy a Fudan Egyetemen Barack Obama volt amerikai elnök és Soros György is tartott már előadást.



„Ennyit a kommunizmusról”

– bökött oda. Ezután a kormányfő megemlítette, a Fudan már egy ideje itt van Magyarországon, a Corvinus Egyetemen, így ez nem egy új dolog. Hangsúlyozta, egy egyetemvárost hoznak létre, aminek keretében megépítenek mindent, amit vállalt a kormány. Jelenleg a koncepciótervezetnél tart a folyamat, „Önök kicsit előreszaladtak, össze-vissza beszélnek mindenfajta százmilliárdokról, ez merő zagyvaság” – értékelte a témában elhangzott ellenzéki megszólalásokat. Szerinte ha lesznek tervek, lehet beszélni arról, minek mi a költsége, de még jelen pillanatban ezek sincsenek meg.

„Miniszterelnök úr, Ön egy hazaáruló”

– jelentette ki válaszában Szabó Tímea, erre a levezető elnök kikapcsolta a mikrofonját, majd figyelmeztetésben részesítette ezért a kijelentéséért. Ezt követően egy Orbán-idézetekkel teli táblát mutatott fel, amit aztán odavitt a miniszterelnöknek. A kormányfő röviden csak annyit felelt, ha azt gondolja az ellenzék, hogy a hírszerzés az egy keleti dolog, akkor tévednek, mivel ez az államközi élet része. Hozzátette, a magyar szolgálatok képesek arra, hogy a befolyásolási kísérletekkel szemben megvédjék az országot.