Kettészakadt és kisiklott egy vonat, amikor kamionnal ütközött Sátoraljaújhelyen

A vádirat szerint F. Balázs 260 millióval rövidítette meg a bankját.

A legnagyobb hazai bank négy megyét összefogó pécsi központját 2007-től irányította F. Balázs. Az OTP 2017-ben felmentette posztjáról a férfit, mivel egy belső vizsgálat az igazgató által elrendelt gyanús kifizetésekre derített fényt. A bank feljelentést tett, és a nyomozóhatóságok vizsgálata végén az ügyészség különösen nagy értékre, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett sikkasztással vádolta meg a menedzsert.



Az ügyben hétfőn elkezdődött a büntetőeljárás előkészítő tárgyalása a Pécsi Járásbíróságon.

A vádirat szerint F. Balázs 260 millióval rövidítette meg a bankját. Az ex-igazgató más nevére kiállított, valótlan utazási számlák révén jutott pénzhez, emellett saját maga számára beszerzett árucikkeket az OTP-vel fizettetett ki. Utasításba adta, hogy kizárólag melyik cég végezhet a bank térségi igazgatósága számára kivitelezési munkákat. Aztán túlfizették ezt a céget, amelyik viszonzásként az igazgató házát és nyaralóját ingyen újította fel. A per elsőrendű vádlottja az egykori bankvezető, az ügyészség azonban bűnsegédlettel vádolta meg a férfi négy volt beosztottját, mivel nekik tudniuk kellett, hogy az igazgató parancsára fiktív számlák kiállításában vesznek részt. Megvádoltak az ügyben 14 olyan cégvezetőt is, akik együttműködtek a fővádlottal a színlelt számlák dolgában. F. Balázs ártatlannak vallotta magát az előkészítő tárgyaláson, és nem fogadta el az ügyészség által per nélkül felkínált, ötéves börtönt. A férfi felolvasott egy nyilatkozatot, s abban azt állította, hogy a vádbeli bűncselekményeket beosztottjai követhették el, és ő nem jutott semmilyen előnyhöz.



Az ügyészség egyezséget ajánlott a bűnsegédeknek is, és közülük hárman – bűnösségüket elismerve – elfogadták az ajánlatot. (A tárgyaláson erről nem esett szó, de kint a folyosón, kérdésemre válaszolva a volt beosztottak azt mondták, azért asszisztáltak felettesük sikkasztásához, mert féltették állásukat.) Az ügyészség 2 év felfüggesztett börtönt és másfél-kétmillió forint pénzbüntetést kért a bűnsegédekre. A bíróság az egyezséget jóvá hagyta, így a beosztottak felfüggesztett szabadságvesztést kapnak majd. Az egyik megvádolt banki dolgozó nem ismerte el bűnösségét, ezért rá tárgyalás vár. A következő napokban állnak bíróság elé azok a cégvezetők, akik színlelt számlák benyújtásával ugyancsak együttműködtek F. Balázzsal.

Információink szerint mind a 14-en elismerik, hogy segédkezet nyújtottak a bankigazgatónak a sikkasztásban, elfogadják az ügyészség egyezségi ajánlatát, s ez által ők is megússzák végrehajtandó börtön nélkül.