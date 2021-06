Vándorkiállítást indít a CÖF az őszödi beszédről

A 2006-os "Gyurcsány-terror" eseményeit bemutató országjáró vándorkiállítást rendez a Civil Összefogás Fórum (CÖF) - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) a Nemzeti Jogvédő szolgálat (NJSZ) kezdeményezésére - jelentette be a CÖF-CÖKA szóvivője kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

"A 2006. október 23-án vérvörösre festett köztársaságról" szóló vándorkiállítás, amelynek anyagát a települések közterületein fogják bemutatni, az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülésének 15. évfordulóján, vagyis szeptember 17-én indul útjára - közölte ifj. Lomnici Zoltán. Hozzátette: a többi között fényképeket, "a rendőrterror során használt" fegyvereket és eszközöket bemutató tárlat mellett fórumokat is tartanak majd, amelyeken "2006 hősei", a jogsértések érintettjei számolnak be a történtekről. A szóvivő elmondta, ezzel egy időben javaslatot tesznek egy civil igazságtételi bizottság felállítására, amely a "rendőrségi bűncselekményeket", az eseményeket követő bírósági gyakorlatot, illetve a közhatalom által elkövetett alapjogsértéseket vizsgálja majd. Annál is inkább, mert Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök jogi felelősségre vonása elmaradt - közölte ifj. Lomnici Zoltán. Gaudi-Nagy Tamás, a NJSZ ügyvezetője úgy vélekedett: a vándorkiállítás annál is inkább aktuális, mert az a politikai elit, amelynek érdekében történt a "rendőrterror", arra készül, hogy ismét hatalomra kerüljön, illetve máig tagadja a jogsértéseket, és azt ígéri, hogy ott folytatja, ahol korábban abbahagyta. Továbbá a kiállításnak az a célja, hogy a fiatalok számára, akik koruknál fogva már nem voltak tanúi a történteknek, felelevenítsék a 2006-os eseményeket, amelyek a hatalom érdekét szolgáló "szisztematikus terrornak" feleltek meg, mert a tudatébresztés morális és nemzetpolitikai felelősség - fogalmazott. Hozzátette: Gyurcsány Ferenc esetében az igazságtételi bizottság vizsgálata azért is szükséges, mert a terrorcselekmény el nem évülő bűncselekmény. Gőbl György, a kiállítás szervezésében szintén részt vevő Közhatalom Jogsértettjei Egyesület elnöke azt mondta, nem a békés tüntetők, hanem a rendőrök kezdeményezték az erőszakot 2006. október 23-án, amikor a rendőrök minden ok nélkül vertek véresre embereket. A jogsértések sértettjei közül csak kevesen kaptak elégtételt - tette hozzá. Nagy László, akinek az egyik szemét gumilövedékkel kilőtték a tömegoszlatás során, közölte, a rendőrök ahelyett, hogy az előírások szerint lábra lőttek volna, célzott lövéseket adtak le az emberek fejére. Ennek következményeként neki a szájpadlásán keresztül operálták meg az egyik szemét, amelyre megvakult - számolt be a történtekről az egykori tüntető. Az is elhangzott, hogy a CÖF-CÖKA várja mindazok jelentkezését, akik 2006-ban jogsérelmet szenvedtek el, de történetük eddig titokban maradt. Továbbá adománygyűjtést is indítanak a vándorkiállítás finanszírozása érdekében. A sajtótájékoztatón ifj. Lomnici Zoltán arra a felvetésre, hogy a baloldalon felmerült egy új alkotmány elfogadásának lehetősége akár az egyszerű parlamenti többség megszerzése mellett is, úgy reagált: ez jogi értelemben bűn, politikailag pedig kivitelezhetetlen és a demokrácia lábbal tiprása.