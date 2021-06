Akár hét százalékos is lehet a növekedés

Folytatódott a kilábalás a koronavírus-válság ütötte gödörből.

Az első negyedévben a korábban jelezett 2,3 százalékkal szemben csak 2,1 százalékkal csökkent a magyar GDP 2020 azonos időszakához képest, ám a tavalyi október-december időszakhoz képest 2 százalékkal nőni tudott, vagyis folytatódott a kilábalás a koronavírus-válság ütötte gödörből - állapítható meg a KSH friss számai alapján. A részletes adatokból látható, hogy a termelési oldalon az ipar és a mezőgazdaság tudott pozitív eredményt felmutatni a GDP-hez való hozzájárulást nézve éves összevetésben. Előbbi ágazat 0,7 százalékpontot, utóbbi 0,1 százalékpontot adott hozzá a végeredményhez. Ugyanakkor a járványhatás miatt a szolgáltatások jelentős mínuszba voltak az első negyedévben, 3,1 százalékponttal húzták vissza a GDP-t. A fogyasztási oldalon az export és az import egyenlege 2 százalékpontot adott hozzá a GDP-adathoz, ám a bruttó felhalmozás és a végső fogyasztás negatívan járult hozzá a GDP-adathoz - magyarázta a friss adatokat Németh Dávid. A K&H Bank vezető elemzője szerint idén a növekedés elérheti a háború óta nem látott hat százalékot is, igaz ehhez kellett a tavalyi 5,1 százalékos csökkenés is. Virovácz Péter, az ING Bank elemzője szerint a friss adatok láttán egyértelműen látszik, hogy az újranyitás következtében a második negyedév folyamán igen jelentős növekedés várható a magyar gazdaságban. Nem kizárható egy újabb 2 százalék körüli vagy afeletti negyedéves növekedés, amit elsősorban a szolgáltatások húznak majd. Az év második felében pedig emellé betársul az ipar és építőipar együttese is. Mindent egybevetve az ING Bank legfrissebb 2021-re vonatkozó GDP előrejelzése 7,4 százalékos gazdasági növekedéssel számol.