Már elérhető az uniós oltási igazolványt kezelő honlap

Megkezdődött a koronavírus elleni beoltottságot tanúsító közös uniós igazolványok ellenőrzését biztosító rendszer alkalmazása, a rendszer technikai alapját képező portál hét országban már egy hónappal a július 1-i határidő előtt működésbe lépett – közölte az Európai Bizottság kedden. Az uniós koronavírus-igazolvány bevezetését az Európai Bizottság javasolta a tagállamok közötti biztonságos utazás feltételeinek megteremtésére. Az igazolvány ellenőrzését lehetővé tevő portál működését biztosító rendelet július 1-jétől válik alkalmazandóvá. Minden olyan tagállam, amely elvégezte a technikai teszteket, és készen áll az igazolványok kiállítására és ellenőrzésére, önkéntes alapon már most megkezdheti a rendszer használatát.

Eddig hét tagállam, Bulgária, Csehország, Dánia, Németország, Görögország, Horvátország és Lengyelország döntött úgy, hogy már csatlakozik a portálhoz és megkezdi az első uniós igazolványok kiállítását.

Az igazolvány díjmentes, magas fokon védi a személyes adatokat, digitális formában vagy papíron lesz elérhető. A tanúsítvány bizonyítékul fog szolgálni arra, hogy tulajdonosa védőoltást kapott a koronavírus ellen, vagy tesztet végeztetett, amelynek eredménye negatív lett, vagy felgyógyult a betegségből. A portálszolgáltatás lehetővé teszi az összes igazolvány QR-kódjaiban található biztonsági elemek ellenőrzését. Az igazolványokban szereplő személyes adatokat utazás során a célország azonban nem őrizheti meg, és uniós szinten sem jön létre központi adatbázis. Közös uniós szabályrendszer teszi majd lehetővé, hogy az egyik tagállamban kiadott igazolványt egy másik uniós országban is elfogadják. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának tárgyalói között május 20-án létrejött megállapodás szerint a tagállamoknak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett oltóanyaggal, jelenleg a Pfizer/BioNTech, a Moderna, AstraZeneca és Janssen vakcinákkal elvégzett védőoltásokról szóló igazolásokat kell elfogadniuk. Az egyes tagállamok dönthetnek arról, hogy olyan oltóanyaggal elvégzett oltásról szóló igazolást is elfogadnak-e, amelyet egy másik tagállam saját eljárásban engedélyezett, vagy amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) veszélyhelyzeti alkalmazási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szerepel. Egyik ilyen a kínai Sinopharm vakcina. A tagállamoknak a koronavírus-járványra válaszul nem lehetne további utazási korlátozásokat, például kötelező otthoni karantént vagy tesztkötelezettséget előírni. Erre csak akkor kerülhet sor, ha az intézkedés arányos a felvetődő vagy lehetséges közegészségügyi veszéllyel. A döntés meghozatalában a meglévő tudományos eredményekre, köztük az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) epidemiológiai adataira kell támaszkodni, és a korlátozó intézkedések bevezetéséről legalább 48 órával előre tájékoztatni kell a többi tagállamot és az Európai Bizottságot. Az uniós koronavírus-igazolványra vonatkozó rendelet 12 hónapig lesz érvényben. Az igazolvány birtoklása nem lesz feltétele a szabad mozgáshoz való jog gyakorlásának, és az igazolvány nem tekinthető úti okmánynak. Az igazolványok használatát biztosító rendelet július 1-jén válik alkalmazandóvá, ehhez azonban még az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának hivatalos hozzájárulása szükséges. A Jutarnji List című horvát napilap a kormány közleménye alapján arról számolt be, hogy

a horvát állampolgárok keddtől már igényelhetik az uniós digitális Covid-igazolványt.

– Azon kívül, hogy az érvényes úti okmányok mellett biztosítja a tulajdonosoknak az Európai Unión belüli szabad mozgást, az igazolás más célokra is felhasználható lesz, összhangban a nemzeti válságstáb belátható időn belül meghozandó döntéseivel – közölte a kabinet. Davor Bozinovic belügyminiszter keddi sajtótájékoztatóján elmondta:

Horvátország részt vett az uniós igazolvány előzetes tesztelésében, ezért működőképes júniustól a digitális igazolás rendszere.

Mivel azonban több uniós ország még nem tart itt a folyamattal, Zágráb továbbra is elfogadja azokat a védettségi igazolásokat, amelyekről kölcsönösségi alapon kétoldalú megállapodásokat kötött. A tárcavezető hozzátette: kedden már kiadtak 15 ezer igazolványt, és ezt azok is kérhetik, akik még csak egy védőoltást kaptak. Horvátország eddig Csehországgal és Ausztriával állapodott meg arról, hogy kölcsönösségi alapon már egy oltással is korlátozás nélkül be lehet utazni egymás országaiba, ha az első dózis felvételétől 22 nap eltelt.