Hosszú idő után bejelentkezett Bányai Gábor, akit heteken át lélegeztetőgépen volt a Covid-miatt

Hello, hello, újra itt vagyok – köszönt be Facebook-oldalán hosszú idő után Bányai Gábor, amelyhez megosztotta Ákos Hello című koncertfelvételét is. A Fidesz országgyűlési képviselője februárban került kórházba koronavírus-fertőzés miatt. Állapota romlott, ezért február 24-én lélegeztetőgépre került , és mélyaltatásban tartották. Márciusban vérplazma-terápiát, majd műtüdő-kezelést kapott Szegeden , mivel súlyos szövődmények alakultak ki nála. Családja április közepén jelentette be, hogy a politikust már 50 napja lélegeztetőgépen tartják, de állapota sokat javult. Közölték azt is, hogy a koronavíruson addigra sikeresen felülkerekedett, de a Covid-által okozott károk miatt még gépi lélegeztetésre szorult.