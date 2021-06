A háttérben meghúzódó Kushner-szál

Össztűz zúdult Koppenhágára, miután kiderült, hogy a dán hírszerzés segítette az amerikai NSA-t az európai szövetségesek megfigyelésében.

„Nem illik kémkedni barátok között” – mondta Angela Merkel 2013-ban, amikor kiderült, hogy az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) éveken át lehallgatta, megfigyelte mobiltelefonját. Csak a napokban derült ki, hogy a német kancellárnak egy másik barátban, Dániában is csalódnia kellett, mivel Koppenhága logisztikai segítséget nyújtott az amerikaiaknak a kémkedéshez. Sőt, kiderült, hogy az amerikai információgyűjtés sokkal kiterjedtebb volt, mint korábban sejtették. A dán közszolgálati rádió, a DR, a Süddeutsche Zeitung, illetve német regionális csatornák közös tényfeltárásából kiderült: az NSA a dán katonai hírszerzéssel (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE) kötött partnerségi kapcsolatot arra használta fel, hogy Németország, Franciaország, Svédország és Norvégia magas rangú politikusai, tisztségviselői ellen kémkedjen. Német részről Merkel mellett lehallgatták Frank-Walter Steinmeier akkori külügyminisztert, jelenlegi köztársasági elnököt, illetve Peer Steinbrück egykori szociáldemokrata pénzügyminisztert, az SPD volt kancellárjelöltjét. A koppenhágai kormány 2015 óta tudott a z FE és az NSA együttműködéséről , de az információ csak 2020 végén, egy parlamenti kérdésre adott válaszként került nyilvánosságra. Dániában azért is keltett felháborodást az ügy, mert a titkosszolgálati együttműködés a kormány és a parlament tudta nélkül zajlott. Mi több, az információgyűjtés dán állampolgárokat is érintett. A botrány hatására felfüggesztették az FE-t irányító Lars Findsent, valamint a szolgálat négy másik tisztviselőjét, őket később más pozíciókba helyezték. Az amerikaiak az XKeyscore nevű szoftver segítségével csatlakoztak a bizalmas hálózatokra, illetve ezzel kerestek rá bizonyos kulcsszavakra. Egyfajta csereügylet jött létre a FE és az NSA között, utóbbi a vonalakhoz való hozzáférésért cserébe technológiával támogatta a dán partnert. Niels Fastrup, a DR újságírója, aki már hónapok óta foglalkozik az üggyel, úgy véli, hogy az NSA-t a kereskedelmi kérdésektől kezdve a klímapolitikán át a védelmi kérdésekig minden érdekelte . Arra egyelőre nincs érdemi bizonyíték, hogy a dán hírszerzés csak elősegítette a lehallgatást, vagy aktív támogatást is nyújtott hozzá. Azt sem lehet pontosan tudni, hogy a dán kormány valójában mikor szerzett tudomást a történtekről. Trine Bramsen védelmi miniszter ugyan elfogadhatatlannak nevezte a szövetségesek „szisztematikus lehallgatását”, de a jelek szerint, amikor bizonyíthatóan tudomást szerzett a történtekről, ő sem tájékoztatta az érintett „barátokat”. Peter Hultqvist svéd védelmi miniszter, aki múlt héten értesült a lehallgatásokról, azt követelte Koppenhágától, hogy terítse ki a kártyáit. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy a svéd hírszerzés is együttműködik az NSA-val. Ennek részleteiről titoktartási kötelezettségre hivatkozva nem beszélt, csak annyit közölt: Stockholm nem folytat a szövetségesek ellen irányuló tevékenységet és komolyan veszi a hírszerzés „etikai kérdéseit”. A szintén érintett Norvégia kormánya egyelőre a hallgatást választotta, az ellenzéki szocialista pártelnök, Audun Lysbakken ezzel szemben azt követeli, a kormány kérjen magyarázatot Washingtontól . Emmanuel Macron francia elnök szerint „ha az információk helytállóak, mindez elfogadhatatlan a szövetséges partnerek között". Keményebben fogalmazott a német szociáldemokrata Peer Steinbrück, aki politikai botrányt emlegetett, abszurdnak és groteszknek nevezte a dán hírszerzés viselkedését. Az oroszországi emigrációban élő amerikai kiszivárogtató, Edward Snowden a Twitteren szarkasztikusan jegyezte meg, hogy nem érte meglepetés. Ő maga is az NSA-nak dolgozott és 2013-ban szivárogtatott ki információkat a tömeges megfigyelésekről. A francia Le Figarónak nyilatkozó dán szakértő, Thomas Wegener Friis a Syddansk Universitet kutatója a leleplezéseket kommentálva szintén botrányosnak nevezte, hogy hazája lehetővé tette a kémkedést Washingtonnak a szövetségesek ellen.